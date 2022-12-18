ARA
Bist 100
5214,29
0,49%
Bist 100
Dolar/TL
18,6542
0,0633%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7585
-0,2479%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,059
-0,3285%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1075,42
0,97%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Berlin'deki akvaryum neden patladı?

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün içinde 1500 tropikal balık ve 1 milyon metreküp suyun bulunduğu bir akvaryum patlamıştı. Akvaryumun patlamasına ilişkin araştırmalar sürüyor.

18 Aralık 2022 | 00:36
0
Berlin'deki akvaryum neden patladı?

Almanya'nın başkenti Berlin'de cuma günü içinde Radisson Blu otelinin de bulunduğu komplekste yer alan AquaDom akvaryumunun patlaması sonrası çalışmalar sürüyor. 6 katlı bina yüksekliğinde olan ve içinden asansör geçen akvaryumun patlaması sonucu 2 kişi yaralanmış, olayın sabahın erken saatlerinde yaşanması büyük bir facianın önüne geçmişti. Patlamanın basıncıyla kapılar ve pencereler parçalanmış; akvaryumu tutan çelik konstrüksiyon yıkılmıştı.

Akvaryum patladığında tahminen 1.500 tropikal balık yaşıyordu. Aralık 2003'te açılan AquaDom, Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en büyük silindirik akvaryumu" olarak geçmişti ve içinde 100 farklı türden tropikal balık yaşıyordu.

NE KADAR BALIK HAYATTA KALDI?

  • Deutche Welle'nin haberine göre tanktaki balıkların çoğu öldü. Otel konukları, yerde ve oteldeki molozlar arasında çok sayıda ölü balık gördüklerini söyledi. Otelin önündeki Berlin sokaklarında da başka ölü balıklara rastlandı.
  • Alman basınına yansıyan haberlere göre cuma günü soğuk kış sıcaklıkları da balıkların hayatta kalma şansını büyük ölçüde düşürdü.
  • Berlin İtfaiyesi, balıkların küçük bir kısmının 1 milyon litrelik tankın patlamasından kaynaklanan su birikintilerinde hayatta kaldığını söyledi.
  • İtfaiye Twitter'da yaptığı açıklamada, tankın kalıntılarında "birkaç düzine" canlı bulunduğunu söyledi.
  • Bazı yetkililer ise tankın dibindeki birkaç balığın' kurtarılabildiğini söyledi.
  • Otelin bodrum katındaki üreme tanklarında bulunan 400 ila 500 küçük balık ise hayatta kaldı. Ancak güvenlik nedeniyle binanın elektriği kesildiği için kurtarılmaları ve yerlerinin değiştirilmesi gerekiyordu. Kurtarılan tatlı su balıkları Berlin Hayvanat Bahçesi'ne, tuzlu su balıkları ise Berlin'de bulunan akvaryum zinciri Sea Life'a götürüldü.

AKVARYUM NEDEN PATLADI?

Peki, akvaryum neden patladı? Yetkililer şimdi akvaryumun patlamasına neyin sebep olduğunu araştırıyor. Yetkililer olayla ilgili bir saldırı şüphesi taşımıyor. Patlamanın kesin nedenine yönelik bir soruşturma sürüyor. Cuma günü gece -6C'ye kadar düşen sıcaklıkların tankta bir çatlağa neden olmuş olabileceğine dair spekülasyonlar vardı. Ancak patlama nedeni henüz belirlenmiş değil.

Berlin Belediye Başkanı Fraziska Giffey, tankın "yakın zamanda yenilendiğini" kaydetti. BBC'ye göre 2020 yılında yenilendi.

Ancak diğer yetkililer, ilk incelemelerin 18 yaşındaki tanktaki yapı malzemeleriyle ilgili potansiyel sorunlara işaret ettiğini söyledi.

Berlin eyalet içişleri bakanı Iris Spranger araştırmanın tamamlanmadığını, ancak ilk göstergelerin malzeme, metal yorgunluğunu işaret ettiğini söylüyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1075,42 0,97%
  • ALTIN ONS 1793,22 0,91%
  • BIST 100 5214,29 0,49%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6542 0,0633%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7585 -0,2479%
  • EURO/USD 1,059 -0,3285%
  • INGILIZ STERLINI 1,21614 -0,13426%
  • JAPON YENI 136,693 -0,724%
  • KANADA DOLARI 1,36936 0,25588%
  • RUS RUBLESI 64,875 0,348%
Günün En Çok Okunanları
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (17.12.2022)
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
AB, Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeme hazırlığında
Türk Hava Yolları 2023'te çok sayıda yeni pilot ve kabin memuru alacak
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL