Berlin'deki akvaryum neden patladı?

Almanya'nın başkenti Berlin'de cuma günü içinde Radisson Blu otelinin de bulunduğu komplekste yer alan AquaDom akvaryumunun patlaması sonrası çalışmalar sürüyor. 6 katlı bina yüksekliğinde olan ve içinden asansör geçen akvaryumun patlaması sonucu 2 kişi yaralanmış, olayın sabahın erken saatlerinde yaşanması büyük bir facianın önüne geçmişti. Patlamanın basıncıyla kapılar ve pencereler parçalanmış; akvaryumu tutan çelik konstrüksiyon yıkılmıştı.

Akvaryum patladığında tahminen 1.500 tropikal balık yaşıyordu. Aralık 2003'te açılan AquaDom, Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en büyük silindirik akvaryumu" olarak geçmişti ve içinde 100 farklı türden tropikal balık yaşıyordu.

NE KADAR BALIK HAYATTA KALDI?

Deutche Welle'nin haberine göre tanktaki balıkların çoğu öldü. Otel konukları, yerde ve oteldeki molozlar arasında çok sayıda ölü balık gördüklerini söyledi. Otelin önündeki Berlin sokaklarında da başka ölü balıklara rastlandı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre cuma günü soğuk kış sıcaklıkları da balıkların hayatta kalma şansını büyük ölçüde düşürdü.

Berlin İtfaiyesi, balıkların küçük bir kısmının 1 milyon litrelik tankın patlamasından kaynaklanan su birikintilerinde hayatta kaldığını söyledi.

İtfaiye Twitter'da yaptığı açıklamada, tankın kalıntılarında "birkaç düzine" canlı bulunduğunu söyledi.

Bazı yetkililer ise tankın dibindeki birkaç balığın' kurtarılabildiğini söyledi.

Otelin bodrum katındaki üreme tanklarında bulunan 400 ila 500 küçük balık ise hayatta kaldı. Ancak güvenlik nedeniyle binanın elektriği kesildiği için kurtarılmaları ve yerlerinin değiştirilmesi gerekiyordu. Kurtarılan tatlı su balıkları Berlin Hayvanat Bahçesi'ne, tuzlu su balıkları ise Berlin'de bulunan akvaryum zinciri Sea Life'a götürüldü.

AKVARYUM NEDEN PATLADI?

Peki, akvaryum neden patladı? Yetkililer şimdi akvaryumun patlamasına neyin sebep olduğunu araştırıyor. Yetkililer olayla ilgili bir saldırı şüphesi taşımıyor. Patlamanın kesin nedenine yönelik bir soruşturma sürüyor. Cuma günü gece -6C'ye kadar düşen sıcaklıkların tankta bir çatlağa neden olmuş olabileceğine dair spekülasyonlar vardı. Ancak patlama nedeni henüz belirlenmiş değil.

Berlin Belediye Başkanı Fraziska Giffey, tankın "yakın zamanda yenilendiğini" kaydetti. BBC'ye göre 2020 yılında yenilendi.

Ancak diğer yetkililer, ilk incelemelerin 18 yaşındaki tanktaki yapı malzemeleriyle ilgili potansiyel sorunlara işaret ettiğini söyledi.

Berlin eyalet içişleri bakanı Iris Spranger araştırmanın tamamlanmadığını, ancak ilk göstergelerin malzeme, metal yorgunluğunu işaret ettiğini söylüyor.