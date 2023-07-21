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  • Berlin'i alarma geçiren 'aslan ihbarının' sırrı çözüldü

Berlin'i alarma geçiren 'aslan ihbarının' sırrı çözüldü

Almanya'da polisi alarma geçiren 'aslan' ihbarının ardından yeni gelişmeler yaşandı...

21 Temmuz 2023 | 19:10
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Berlin'i alarma geçiren 'aslan ihbarının' sırrı çözüldü

Almanya'da Brandenburg eyalet polisi, Berlin'in güneyindeki Stahnsdorf, Kleinmachnow ve Teltow ilçelerinde yaşayanlara sokağa çıkılmaması uyarısı yapmıştı. Polis sözcüsü Daniel Keip,"Görgü tanıkları gece yarısı yırtıcı bir hayvanın bir yaban domuzunu ısırdığını görmüş. Elimize görüntüleri de ulaştı. Görüntülere göre bu bir dişi aslan" demişti. Yırtıcı olduğundan şüphelenilen hayvanı bulmak için iki gün süren aramaya yüzden fazla polis katıldı.

DOMUZ OLABİLİR

Ancak Independent'ın haberine göre videoyu inceleyen uzmanlar, hayvanın bölgede yaygın olan bir yaban domuzu olma ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna vardı. Uzmanlar, “bunun bir dişi aslan ya da vahşi bir hayvan olmadığı” ve “yaban domuzuna benzediği” sonucuna vardı.

İki günlük aramada bir yırtıcı hayvanın izine rastlanmadı. Polis yalnızca bir yaban domuzu ailesi keşfetti. Kleinmachnow Belediye Başkanı Michael Grubert gazetecilere verdiği demeçte, polisin ormanlık alanları iyice taradığını ve aslan veya yaban domuzu dışında herhangi bir vahşi hayvana dair hiçbir belirti bulamadığını söyledi.
 

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