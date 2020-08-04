SON DURUM: Lübnan Sağlık Bakanlığı Beyrut Limanı’ndaki patlamada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 2200 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, Beyrut Limanı’nda büyük bir patlama meydana geldi. Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti. Sosyal medyada yayılan videolarda çok şiddetli bir patlamanın meydana geldiğ görülüyor. Peki, Beyrut’taki patlamada son durum ne?

PATLAYICI MADDELERİN BULUNDUĞU DEPO MU? *

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

AA’nın haberine göre eski Başbakan Saad el-Hariri’nin de evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi de yaralandı. Hariri’nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlama nedeniyle çok sayıda binada hasar oluştu.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR OLDU *

AA’nın aktardığı habere göre patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.

LÜBNAN EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA *

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

HİZBULLAH’TAN İDDİALARA YALANLAMA *

Lübnan Hizbullah’ı başkent Beyrut’taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Hizbullah’a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İSRAİL’DEN İLK AÇIKLAMA *

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre isimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv‘in Beyrut’taki patlamayla bir ilgisi olmadığını iddia etti. Yetkililer, İsrail’in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini söyledi.

KAZAKİSTAN’IN BEYRUT BÜYÜKELÇİSİ YARALANDI *

Patlamada Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov’un yaralandığı duyuruldu. Patlamada büyükelçilik binasında hasar oluşmuş.