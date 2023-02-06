Bezos'un sırlarından: En son o konuşur... Toplantıda PowerPoint sunum olmaz

Bezos 2021'de Amazon'un CEO'luğundan ayrılmadan önce, toplantılarda önce çalışanlarının konuşmasına izin vermeyi alışkanlık haline getirmişti. Kaliforniya merkezli havadan çekim şirketi Black Ops Aviation'ın kurucusu olan kız arkadaşı Lauren Sanchez bunun Bezos'tan aldığı en önemli derslerden birinin bu olduğunu söylüyor.

ABC'nin "The View" programına konuk olan Sanchez, "Jeff ile yaşamak her gün bir ustalık dersi almak gibi. Bana en çok öğrettiği şey yönetim” dedi.

Bezos'un iş toplantılarında yöneticilerin her zaman en son konuşması gerektiğini düşünmesinin bir nedeni var. Sanchez, “Çok fazla toplantı yapıyorum ve toplantılarda ilk ben konuşuyordum. Bezos, ‘Hayır, hayır, hayır. Patron sensin. En son sen konuşacaksın. Herkesin konuşmasına izin ver ki senin fikirlerinden etkilenmesinler’ dedi” diyor.

Bezos 2018 yılında yaptığı bir konuşmada, şirketinin toplantılara yaklaşımını yeniden şekillendirmenin Amazon'da "muhtemelen yaptığı en akıllıca şey" olduğunu söyledi.

POWERPOİNT SUNUMLARI KALDIRDI

CNBC'nin haberine göre Bezos ilk iş olarak, PowerPoint sunumlarını ortadan kaldırdı. Bunun yerine her toplantıyı yaklaşık 30 dakikalık bir sessizlikle başlattı, böylece katılımcılar planlanan tartışma konularını kapsayan ayrıntılı bir notu okuyabiliyorlardı. Daha sonra, çalışanlar Bezos'tan önce kendi düşüncelerini sundular.

Bezos, sessiz okuma döneminin "daha sonra iyi bir tartışma ortamı yaratacağını" söyledi.

Ayrıca katılımcıların notu gerçekten okuduklarından emin olmanın da bir yolu olduğunu sözlerine ekledi. Sadece e-posta yoluyla göndermek yeterli değil: "Yöneticiler toplantı boyunca notu okumuş gibi davranacaklar, oysa buna gerek yok. Notun okunması için gerçekten zaman ayırmanız gerekiyor" dedi.

Sanchez, bilgi notunun ayrıca toplantının konudan sapmasını önlemeye yardımcı olduğunu da söylüyor. Özellikle de önemli ayrıntıları kaybetmeden mümkün olduğunca kısa tutulursa…

Sanchez, “Bana öğrettiği bir başka şey de şuydu: Eğer bir toplantı yapacaksanız, toplantıyı yöneten kişinin neyi neden tartışacağınıza dair bir belge yazmasını sağlayın. Ve bu belge altı sayfadan fazla olmamalı” diyor.

MÜMKÜNSE TOPLANTILARI 1 SAATİN ALTINDA TUTUN

Sanchez, benzer şekilde Bezos'un da okuma dönemi bittikten sonra toplantıların mümkün olduğunca kısa tutulmasını önerdiğini söyledi: "Mümkünse toplantıları bir saatin altında tutun."

Toplantılarda çok fazla zaman geçirmenin (ister saatler süren maratonlar ister arka arkaya yapılan kısa toplantılar olsun) stres seviyenizi artırabileceğini ve dikkatinizi işinizden uzaklaştırabileceğini ortaya koyan birçok araştırma bulunuyor.

Bezos'un toplantı yöntemi diğer teknoloji yöneticileri tarafından da tercih ediliyor. Örneğin eski Twitter CEO'su Jack Dorsey, 2018'de attığı bir tweet'te, toplantılara katılımcıların 10 dakika boyunca bir Google Doc'tan notlar okumasıyla başlamayı sevdiğini söylemişti. Dorsey, “Bu uygulama herkesin aynı sayfada buluşması için zaman yaratıyor, birçok yerden çalışmamıza olanak tanıyor ve gerçeklere ulaşmamızı sağlıyor” diye yazmıştı.