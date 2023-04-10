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Biden'dan 2024 başkanlık seçimleri için adaylık açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olmayı planladığını söyledi.

10 Nisan 2023 | 17:43
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Biden'dan 2024 başkanlık seçimleri için adaylık açıklaması

Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen Paskalya programı kapsamında konuk olduğu NBC News'te konuştu.

2024'te düzenlenecek başkanlık seçimlerine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Biden, "Aday olmayı planlıyorum ama henüz bunu duyurmaya hazır değiliz." yanıtını verdi.

Biden, daha önce "aday olma niyetinde olduğunu" açıklamıştı ancak adaylığını henüz resmi olarak duyurmadı.

Biden'ın partisi Demokrat Parti'den adaylığını resmen açıklayan ilk isim ünlü yazar Marianne Williamson olmuştu.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni avukat Robert F. Kennedy Jr'ın da seçimlere adaylığını resmen duyurması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Parti'den ise adaylıklarını duyuran isimler arasında eski ABD Başkan Donald Trump, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, siyasetçi Steve Laffey, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy ve iş insanı Perry Johnson yer alıyor.

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