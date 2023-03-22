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Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın (AI) gelişiminin son on yıllardaki en önemli teknolojik ilerleme olduğunu söylüyor.

22 Mart 2023 | 09:53
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Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi

Bill Gates, yapay zekayı; mikroişlemci, kişisel bilgisayar, internet ve cep telefonunun bulunması kadar temel bir gelişme olarak nitelendiriyor.

Gates, "İnsanların çalışma, öğrenme, seyahat etme, sağlık hizmeti alma ve birbirleriyle iletişim kurma biçimlerini değiştirecek" diyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, doğal, insan benzeri bir dil kullanarak çevrimiçi soruları yanıtlamak üzere programlanmış bir yapay zeka sohbet robotu. Ocak 2023'te Gates'in hala danışman olarak hizmet verdiği Microsoft'tan milyarlarca dolarlık bir yatırım aldı. 

Gates blogunda, OpenAI ekibine 2022 yılında AP Biyoloji sınavını geçebilecek bir yapay zekayı eğitmeleri için meydan okuduğunu söylüyor. Yapay zekanın özellikle Biyoloji sorularını cevaplamak için eğitilemeyeceği kuralını da getirmiş. Gates, neredeyse mükemmel bir sonucun ortaya çıktığını söylüyor.

Sınavdan sonra Gates, hasta çocuğu olan bir babaya yanıt yazmasını istediğini söylüyor ve "Muhtemelen odadaki çoğumuzun vereceğinden daha iyi olan düşünceli bir cevap yazdı" diyor.

Gates, "Grafik kullanıcı arayüzünden (GUI) bu yana teknolojideki en önemli gelişmeyi gördüğümü biliyordum" diyor.

GUI'nin geliştirilmesi 1980'lerde Windows ve Mac OS işletim sistemlerinin ortaya çıkmasını sağladı. Gates, yapay zeka teknolojisinin de benzer gelişmelere yol açacağına inandığını söylüyor.

Yapay Zekanın Geleceği

Gates, hükümetleri yapay zekanın "risklerini sınırlandırmak" için endüstri ile birlikte çalışmaya çağırıyor ve teknolojinin hayat kurtarmak için kullanılabileceğini söylüyor.

Gates, "Yapay zeka odaklı iyileştirmeler, özellikle 5 yaş altı ölümlerin büyük çoğunluğunun gerçekleştiği yoksul ülkeler için önemli olacaktır" diyor.

 

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