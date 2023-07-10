Bill Gates, Warren Buffet'tan öğrendiği bir iş dersini anlatıyor

Microsoft'un CEO'su Bill Gates'in yoğun bir programı vardı. Öyle ki bu yoğunluktan çalışanlar da payını alıyordu. CNBC'in haberine göre Gates, Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett'ın kişisel günlüğünü gördükten sonra kendisini ve çalışanlarını biraz rahat bırakmayı öğrendi.

Gates, bir röportajda, "Her dakikamı dolu dolu geçiriyordum ve işleri yapmanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyordum. Warren'ın bana takvimini gösterdiğini hatırlıyorum... Takviminde hiçbir programın olmadığı günler vardı" diyor. Habere göre Buffett'ın daha seyrek programı Gates'e önemli bir ders verdi: "Zamanınızı siz yönetirsiniz. Programınızdaki her dakikayı doldurmanız ciddiyetinizin bir göstergesi değildir".

Buffett'ın "daha çok değil, daha akıllıca çalışın" şeklindeki yöntemi aslında bilim tarafından da destekleniyor. Stanford Üniversitesi'nde 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, haftada 50 saatten fazla çalışan işçilerin verimi hızla düşüyor.

Araştırmaya göre, haftada 70 saate kadar çalışanlar, 55 saat boyunca dizüstü bilgisayarlarının başında oturanlarla aynı miktarda iş yapabiliyor.

Benzer şekilde daha önce düzenli olarak tüm gece çalıştığını söyleyen Tesla CEO'su Elon Musk, Mayıs ayındaki bir röportajda ise artık geceleri en az 6 saat uyuduğunu söylemişti. Musk, "Daha fazla saat uyanık kalsam da daha az iş yapıyorum" diyor.

Gates kısa bir süre önce bir mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada ise sağlıklı bir iş-yaşam dengesi bulmasının yıllarını aldığını söylemiş ve "Senin yaşındayken tatillere inanmazdım. Hafta sonlarına inanmazdım. Birlikte çalıştığım insanların da inanması gerektiğine inanmazdım. Bu dersi öğrenmek için benim kadar beklemeyin. İlişkilerinizi beslemek, başarılarınızı kutlamak için zaman ayırın. Gerektiğinde ara verin. İhtiyaç duyduklarında çevrenizdeki insanlara da yüklenmeyin" demişti.



