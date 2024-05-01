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Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao için hapis kararı

Geçen yıl kasım ayında ABD hükümeti ile yaptığı anlaşma gereği kripto para borsası Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

01 Mayıs 2024 | 03:15
Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao için hapis kararı

Seattle Federal Mahkemesinde görülen ceza davasında savcılar caydırıcılık gereği Zhao için 3 yıl hapis cezası isterken, savunma avukatları 5 ay denetimli serbestlik talep etti. Zhao'nun avukatları, eski CEO'nun hatasını kabul ettiğini, ABD'ye gönüllü olarak geldiğini, daha önce yasaları ihlal etmediğini ve işbirliği yaptığını savundu.

Bir zamanlar kripto sektörünün en güçlü kişisi olarak kabul edilen ve "CZ" olarak bilinen Zhao, "kara para aklamaya karşı yeterli korumayı sağlamadığı" gerekçesiyle 4 ay hapis cezası aldı.

Binance'e 4,3 milyar dolar ceza kesilmişti

ABD hükümeti, geçen yıl kasım ayında, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar ceza vermişti. Söz konusu ceza tutarı, ülkede verilen en büyük cezalardan biri olmuştu.

Zhao, Binance'e yönelik soruşturmayı çözüme kavuşturmak için ABD hükümetiyle anlaşma yapmıştı. Çin'de doğup 12 yaşında Kanada'ya göçen Zhao, anlaşmanın bir parçası olarak istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti. Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda da hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirtmişti. Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried da nisan ayında dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında 25 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

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