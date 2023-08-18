Bir araştırmaya göre bu 5 küçük adım ölüm riskini azaltıp uzun yaşam getirebilir

Business Insider'ın haberine göre Akdeniz diyeti uzun zamandır sağlıklı beslenmenin "altın standardı" olarak övgü topluyor. Buradaki Akdeniz diyeti ise sebze, meyve, tam tahıllar, zeytinyağı, balık ve baklagillere menülerde yer vermeye, ölçülü, dengeli beslenmeye vurgu yapıyor.

BESLENME, BİRLİKTE YEMEK, DİNLENMEK, EGZERSİZ, SOSYAL BAĞLAR...

Ancak burada bahsedilen Akdeniz yaşam tarzı sadece diyetten ibaret değil. Mayo Clinic Proceedings'de yayınlanan çalışmanın yazarlarına göre, sevdikleriyle birlikte yemek yemeyi ve yemeğin tadını çıkarmak için zaman ayırmayı, yeterince dinlenmeyi ve uyumayı, güçlü sosyal bağlantıları sürdürmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı içeriyor.

Araştırmacılar, İngiltere'de Akdeniz yaşam tarzını benimseyen yetişkinlerin, benimsemeyenlere oranla herhangi bir nedenden ölme riskinin %29, kanserden ölme riskinin ise %28 daha düşük olduğunu tespit etmiş.

SOSYALLEŞME

Araştırmaya göre özellikle yaşam tarzında 'dinlenme, egzersiz ve arkadaşlarla sosyalleşmeye' öneme uyan kişilerin kardiyovasküler hastalıklardan ölme riski daha düşüktü.

Ekip, yaşları 40 ila 75 arasında değişen 110.799 kişi tarafından doldurulan anketlerin sonuçlarını incelemiş. Katılımcılar, Akdeniz tarzı bir diyet uygulayıp uygulamadıklarına; tuzu sınırlamak ya da sağlıklı içecekler içmek gibi nasıl beslendiklerine ve sosyal alışkanlıklarına göre puanlandırılmış.

Dokuz yıl sonra katılımcılardan 2.401'i kanserden ve 731'i kardiyovasküler hastalıktan olmak üzere 4.247'si ölmüş. Araştırmacılar, Akdeniz yaşam tarzını en yakından takip edenlerin ve özellikle de üçüncü kategoridekilerin en düşük ölüm riskine sahip olduğunu tespit etmiş.

SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ

İspanya Madrid Özerk Üniversitesi'nde beslenme epidemiyoloğu olan baş araştırmacı Dr. Mercedes Sotos-Prieto, Insider'a Akdeniz yaşam tarzının "geleneksel ve kültürel bir sağlıklı yaşam biçimi" olduğunu söylüyor.

Ne yediğiniz kadar nasıl yediğiniz de önemli olabilir



Akdeniz diyeti çoğunlukla belirli yiyeceklerden ve pişirme alışkanlıklarından oluşsa da - örneğin yemekleri aşırı tuz yerine baharatlamak - çalışma, yiyeceğin ne olduğu kadar nasıl tüketildiğinin de önemli olduğunu söylüyor.

Sotos-Prieto, yemeklerin aile ve arkadaşlarla yenildiğini; şenlik ve sosyal yönün yaşam tarzının önemli bir özelliği olduğunu söyledi.

Araştırmaya göre pek çok Akdeniz ülkesinin öğleden sonra kısa bir şekerleme veya "siesta"yı tercih etmesi; gecede altı ila sekiz saat uyumaya öncelik vermesi nedeniyle, dinlenme de kilit önemde görünüyor.

Sotos-Prieto, "Bütün bu maddelerin kardiyovasküler hastalıkla ilişkili olduğu gösterildi; ancak bu çalışma, hepsi arasındaki sinerjiyi değerlendirmenin daha iyi bir yolu" diyor.