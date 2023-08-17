Bir araştırmaya göre dünyanın en kirli şehri: Başkenti taşımayı düşünüyorlar

İsviçre şirketi IQAir bir süre önce Cakarta'nın hava kalitesinin son haftalarda kötüleşerek dünyanın en kötüsü olduğunu gösteren veriler yayınladı. IQAir verilerine göre başkentteki hava kalitesi özellikle son haftalarda kötüleşti ve dünyadaki en kötü seviyeye ulaştı.

Uzmanlara göre hava kirliliği, fabrikalar, kömürle çalışan elektrik santralleri ve trafik yoğunluğunun katkıda bulunmasıyla birlikte Büyük Cakarta bölgesini uzun süredir etkiliyor.

Hava kirliliği ülkede de sık sık tartışma konusu oluyor. Endonezya Devlet Başkanı Widodo kirliliği aşırı karayolu trafiği, uzun kurak mevsim ve enerji kaynakları -özellikle kömür kullanımına- bağlıyor ve sorunu hafifletmek için arabalarda emisyon testleri ve insanları evden çalışmaya teşvik etme gibi önlemler öneriyor.

Nottingham Üniversitesi'nden siyasi analist Bridget Welsh ise "Güneydoğu Asya'da hava kirliliği ciddi bir sorun" diyor.

Hükümet, başkenti Borneo adasındaki Doğu Kalimantan eyaletindeki Nusantara'ya taşımayı planlarken Welsh, bu hareketin kirlilik sorununu çözmeyeceğini düşünüyor ve "Yeni bir başkente taşınmak sorunu yalnızca geçici olarak dengeleyecektir. Endonezya'nın hava kirliliğinin sağlık maliyetleri ciddi ve hafife alınamaz" diyor.