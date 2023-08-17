ARA
Bist 100
7764,47
1,33%
Bist 100
Dolar/TL
27,0985
0,1037%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4541
0,0293%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0869
-0,0915%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1647,77
0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Bir araştırmaya göre dünyanın en kirli şehri: Başkenti taşımayı düşünüyorlar

Bir araştırmaya göre dünyanın en kirli şehri: Başkenti taşımayı düşünüyorlar

CNN'nin aktardığı habere göre yeni bir araştırma Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın dünyanın en kirli şehri olduğunu söylüyor.

17 Ağustos 2023 | 14:39
0
Bir araştırmaya göre dünyanın en kirli şehri: Başkenti taşımayı düşünüyorlar

İsviçre şirketi IQAir bir süre önce Cakarta'nın hava kalitesinin son haftalarda kötüleşerek dünyanın en kötüsü olduğunu gösteren veriler yayınladı. IQAir verilerine göre başkentteki hava kalitesi özellikle son haftalarda kötüleşti ve dünyadaki en kötü seviyeye ulaştı.

Uzmanlara göre hava kirliliği, fabrikalar, kömürle çalışan elektrik santralleri ve trafik yoğunluğunun katkıda bulunmasıyla birlikte Büyük Cakarta bölgesini uzun süredir etkiliyor.

Hava kirliliği ülkede de sık sık tartışma konusu oluyor. Endonezya Devlet Başkanı Widodo kirliliği aşırı karayolu trafiği, uzun kurak mevsim ve enerji kaynakları -özellikle kömür kullanımına- bağlıyor ve sorunu hafifletmek için arabalarda emisyon testleri ve insanları evden çalışmaya teşvik etme gibi önlemler öneriyor.

Nottingham Üniversitesi'nden siyasi analist Bridget Welsh ise "Güneydoğu Asya'da hava kirliliği ciddi bir sorun" diyor.

Hükümet, başkenti Borneo adasındaki Doğu Kalimantan eyaletindeki Nusantara'ya taşımayı planlarken Welsh, bu hareketin kirlilik sorununu çözmeyeceğini düşünüyor ve "Yeni bir başkente taşınmak sorunu yalnızca geçici olarak dengeleyecektir. Endonezya'nın hava kirliliğinin sağlık maliyetleri ciddi ve hafife alınamaz" diyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1647,77 0,08%
  • ALTIN ONS 1891,3 -0,03%
  • BIST 100 7764,47 1,33%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0985 0,1037%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4541 0,0293%
  • EURO/USD 1,0869 -0,0915%
  • INGILIZ STERLINI 1,27446 0,1143%
  • JAPON YENI 146,185 -0,114%
  • KANADA DOLARI 1,35265 -0,03954%
  • RUS RUBLESI 94,275 -0,237%
Günün En Çok Okunanları
TOKİ 11 ilde 48 ay vadeyle arsa satacak: İşte detaylar
Forbes'a göre bir iş teklifini kabul etmemek için 5 işaret
Forbes'a göre bir iş teklifini kabul etmemek için 5 işaret
Mehmet Şimşek'ten sıkılaşma, sadeleşme ve kredi mesajları
Mehmet Şimşek'ten sıkılaşma, sadeleşme ve kredi mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
Son toplantıya ait Fed tutanakları neler söylüyor?
Son toplantıya ait Fed tutanakları neler söylüyor?
Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu
Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu
Burak Özdemir (CZN Burak) ve babasına dava
GERİ
İLERİ
TOKİ 11 ilde 48 ay vadeyle arsa satacak: İşte detaylar
Forbes'a göre bir iş teklifini kabul etmemek için 5 işaret
Mehmet Şimşek'ten sıkılaşma, sadeleşme ve kredi mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
Forbes'a göre bir iş teklifini kabul etmemek için 5 işaret
Mehmet Şimşek'ten sıkılaşma, sadeleşme ve kredi mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
Son toplantıya ait Fed tutanakları neler söylüyor?
Mehmet Şimşek'ten sıkılaşma, sadeleşme ve kredi mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
Son toplantıya ait Fed tutanakları neler söylüyor?
Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL