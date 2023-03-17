Bir NATO ülkesi daha Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceğini duyurdu

Başbakan Eduard Heger yaptığı açıklamada, Slovakya'nın Ukrayna'ya 13 MiG-29 savaş uçağı göndereceğini söyledi. Slovakya, Polonya'dan sonra savaş uçağı taahhüt eden ikinci NATO üyesi oldu.

Polonya, Ukrayna'ya Sovyet döneminde üretilmiş dört adet Mig savaş uçağı göndereceğini açıklamıştı. Polonya Cumhurbaşkanı Andjzej Duda, uçakların önümüzdeki günlerde gönderileceğini, daha sonra başka uçaklar da teslim edileceğini söylemişti. Duda, Polonya'nın envanterinde hala 12 Sovyet dönemi Mig-29 uçağı olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray ise Perşembe günü yaptığı açıklamada , Polonya'nın savaş uçağı gönderme kararının ABD Başkanı Joe Biden'ı F-16 uçağı göndermeye teşvik etmeyeceğini belirtmişti.

