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Artık milyarder: "O aynı zamanda bir ekonomik fenomen"

Bloomberg'in analizine göre ABD'nin favori pop yıldızı Taylor Swift artık bir milyarder.

27 Ekim 2023 | 11:20
Son Güncellenme: 27 Ekim 2023 | 11:26
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Artık milyarder: "O aynı zamanda bir ekonomik fenomen"

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ni yöneten kuruluş, bu yaz ABD ekonomisini canlandırmaya yardımcı olan Eras turnesi sayesinde Swift'in toplam net değerinin şu anda 1,1 milyar dolar olduğunu söylüyor.

Bloomberg, Swift'in sadece müziği ve performansına dayanarak bu statüye ulaşan az sayıdaki sanatçıdan biri olduğunu da duyuruyor.

SeatGeek'in büyüme pazarlama direktörü Chris Leyden daha önce CNN'e verdiği demeçte "Taylor Swift'in 'Eras' turnesi eğlence ekonomisinin oyun kitabını yeniden yazıyor. O sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda ekonomik bir fenomen" demişti. 

Swift sadece Super Bowl büyüklüğündeki arenaları değil, aynı zamanda yerel sinema salonlarını da domine etti. Açılış hafta sonunda, "Taylor Swift: The Eras Tour" adlı konser filmi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki gişelerde yaklaşık 96 milyon dolar hasılat elde ederek, bir açılış hafta sonu için en çok gişe yapan konser filmi oldu.

Kaliforniya İş ve Ekonomi Merkezi'ne göre, Taylor Swift'in Eras turnesinin Los Angeles'taki son altı gecesinin şehre 320 milyon dolar kazandırdığı tahmin ediliyor.

Bloomberg Economics'in tahminlerine göre şarkıcının bu yıl ABD'de verdiği 53 konser, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına 4,3 milyar dolar ekledi. Yıldız, Cuma günü, yayınlandığı dönemde toplam 10 Grammy adaylığı kazanan "1989 (Taylor's Version)" albümünü yeniden yayınlayacak.

Swift 2019 yılında, eski plak şirketinin ana kayıtlarını satmasının ardından ilk altı stüdyo albümünü yeniden kaydetmeyi planladığını duyurdu. 

Forbes'a göre Swift artık 2021'de milyarder olan Rihanna'nın saflarına katılabilir. Rihanna albüm çıkarmayalı yıllar olmasına rağmen, bu süreyi Fenty Beauty makyaj serisi ve Savage x Fenty iç çamaşırı serisi aracılığıyla iş imparatorluğunu kurarak geçirdi. Jay Z ve Beyonce bu dönüm noktasına 2017 yılında ulaştı. İkili müziğin yanı sıra çeşitli iş girişimlerinde de bulundu.

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