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BMGK acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacağı bildirildi.

18 Ekim 2023 | 02:29
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BMGK acil toplanacak

BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, toplantının yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00) gerçekleşeceği kaydedildi.

Açık formatta gerçekleşecek oturumda Brezilya'nın Gazze'de "insani duraklama" talep eden karar tasarısının oylamaya sunulacağı da ifade edildi.

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için BMGK'yi acil toplantıya çağırmıştı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti. AA

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