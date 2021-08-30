Brezilya’nın güneyindeki Araçatuba kentinde baskın düzenleyen banka soyguncuları kaçtıkları araçların üzerine rehineleri bağlayarak canlı kalkan yaptı.

BBC’nin aktardığı habere göre polis, aralarında bir şüphelinin de bulunduğu en az üç kişinin öldüğünü söyledi.

Yetkililer, 50’den fazla kişinin soyguna katıldığı, yanan araçlarla yolları kapattığı ve şehrin dört bir yanına patlayıcı yerleştirdiği bilgisini verdi

Habere göre ülkede büyük ölçekli banka soygunları son yıllarda daha sık yaşanır hale geldi ve rehineler canlı kalkan olarak kullanıldı.

Araçatuba Belediye Başkanı Dilador Borges rehineler nedeniyle polisin müdahale etmekte zorlandığını, soyguncuların rehineleri serbest bırakıp bırakmadığını henüz bilmediğini ancak güvenlik güçlerinin şehir merkezinin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini söyledi.

Kentte okullar bugün kapalı kalacak. Belediye başkanı insanları patlayıcı tehlikesi konusunda uyararak içeride kalmaları konusunda uyardı.

SOYGUN NASIL YAŞANDI?

Habere göre kentte pazartesi günü erken saatlerde Araçatuba’nın merkezindeki üç bankaya ağır silahlı bir çete saldırdı. Soygunun ardından çete çok sayıda kişiyi rehin aldı. Twitter’dan paylaşılan görüntülerde araçların üzerine bağlanan rehineler görülüyor.

Saldırganların ne kadar para çaldıkları belli değil, ancak bazı videolarda bir kişinin sokakta banknot topladığını gösterdiği iddia ediliyor.

Araçatuba’nın banka soyguncularının hedefi olması ilk değil. 2017’de yılında soyguncular şehir genelinde çeşitli stratejik noktaların kontrolünü ele geçirmiş, polis karakollarına saldırıp yolları kapatmıştı.

Ülkede bu şekildekiki organize edilmiş büyük soygunlar ‘Cangaço’ olarak adlandırılıyor. Çoğu makineli tüfek ve bazen de patlayıcılarla ağır silahlarla donanmış düzinelerce suçlu tek bir baskında yer alıyor.