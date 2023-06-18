Bu adalara taşınanlara 92 bin dolara kadar hibe verecekler

İrlanda, boş veya terk edilmiş evleri yenilemek ve daha sonra içinde yaşamak isteyen kişilere 92 bin dolara ulaşacak hibeler sunulacak.

The Banshees of Inisherin

Bu teşvik programı İrlanda hükümetinin daha fazla insanı ülkenin açık deniz topluluklarına taşınmaya ikna etme girişimi olan 'Yaşayan Adalarımız' politikasının bir parçası. Toplamda, plan anakaraya köprüler yoluyla bağlı olmayan 23 adayı kapsıyor. Hibe şeklinde verilen tutar özellikle boş ve harap olmuş mülklerin geri kazanılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kurallar arasında evlerin 1993'ten önce inşa edilmiş ve en az iki yıldır boş olması gerekiyor. Hibe edilen tutar yalıtım, tadilat ve yapısal iyileştirme gibi alanlar için de kullanılacak.

Bu yeni plan resmi olarak 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. İrlanda'da kimin mülk satın alabileceği konusunda herhangi bir kısıtlama olmamasına rağmen, bir yere sahip olmak orada yaşama hakkını garanti etmiyor.