Son örnek Tayvan'dan... Tayvan turistlere 165 dolar teklif etmeyi planlıyor. Ayrıca ülkeye gelen tur grupları için de çeşitli nakit ödülleri olacak.

Tayvan Başbakanı Chen Chien-jen Perşembe günü yaptığı açıklamada, hükümetin 2023'te altı milyon turist çekmeyi, 2024'te bu rakamı ikiye katlamayı ve 2025'e kadar 10 milyon ziyaretçiyi hedeflediğini duyurdu.

Bu kapsamda 500.000 turiste 5.000 NT$ yani 165 dolar dağıtılacak. Ayrıca seyahat acentalarının getirdiği 90.000 tur grubuna 10 bin ila 20 bin Yeni Tayvan Doları (658 dolar) kadar ödenek sağlanacak. Pakette Tayvan vatandaşları ile belirli koşulları sağlayan yabancılar için 197 dolar vergi iadesi desteği de olacak.

TAYVAN'DAKİ HARCAMALARI İÇİN KULLANABİLECEKLER

Ulaştırma Bakanı Wang Kuo-tsai Çarşamba günü nakit ödeneğin dijital olarak teslim edileceğini söyledi. Turistler, konaklama dahil olmak üzere Tayvan'daki harcamalarını karşılamak için kullanabilecekler.

Bu kararlar Japonya, Güney Kore, Güneydoğu Asya, Hong Kong ile Avrupa ve Amerika gibi önemli pazarlardan daha fazla ziyaretçi çekmek amaçlanıyor.

CNN'in paylaştığı verilere göre Tayvan, 2022'de 900.000'in biraz altında gelen turist çekti. Vietnam, Endonezya, Japonya ve ABD'den gelen turistler en büyük gruplar arasındaydı.

Bu sayı Tayvan'ın 11,8 milyon ile rekor sayıda yabancı turist çektiği 2019 rakamlarına göre oldukça geride.

Ada, dünyadaki en uzun sınır kapatmalarından birinin ardından Ekim 2022'de giriş kısıtlamalarını kaldırdı.