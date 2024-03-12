Bu ülkedeki kadın CEO’lar erkek meslektaşlarından iki kat daha fazla maaş alıyor

Yeni Zelanda, dünyanın geri kalanında liderlik pozisyonlarında kadın temsilinin yetersiz olduğu bir dönemde, kadınların yönetici rollerine katılımının yanı sıra ücretlendirme konusunda da yol gösteriyor.

ABD'li finans şirketi MSCI'ya göre, Yeni Zelanda'daki kadın CEO'lar ortalama 5,9 milyon dolar maaş alarak, ortalama 2,6 milyon dolar maaş alan erkek meslektaşlarının iki katından fazla kazanıyor.

MSCI'nın son raporuna göre, bu Pasifik Adası ülkesi 2023 yılında %40'ın üzerinde kadın CEO ile en güçlü yönetim kurulu temsiline sahip ülke konumunda.

Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardan 2.868 büyük ve orta ölçekli şirketten oluşan MSCI ACWI endeksine göre bu durum, 2022'de %5,8 olan kadın CEO oranının sadece %6,5'e yükselmesiyle tam bir tezat oluşturuyor. Kadınlar CFO pozisyonlarının %19'unu elinde tutuyor.

Gelişmiş ülkeler de üst düzey görevlerde kadın temsili konusunda geride kalıyor. İsviçre (%2,2), Hollanda (%3,2) ve Almanya (%3,6) gibi ülkelerde kadın CEO'ların oranı %5'in altında ve İsviçre'dekiler erkek meslektaşlarından dört kat daha az kazanıyor.

MSCI raporuna göre Asya'da Japonya (%1,1), Güney Kore (%3,2) ve Hong Kong'da (%4,8) kadın CEO oranı %5'in altında, ancak Güney Kore'de kadın CEO'lar erkek meslektaşlarından daha fazla kazanıyor.

MSCI ACWI endeksine göre, sağlık hizmetleri ve tüketiciye yönelik şirketler %10,4 ile en fazla kadın CEO'ya sahipken, CFO sayıları yaklaşık %20.

MSCI ACWI verilerine göre, 2023 yılında kadınların sahip olduğu yönetim kurulu koltukları bir önceki yıl %24,5 iken %25,8'e yükseldi.

Bu artış iyi bir işaret olsa da, uzmanlar kadınların yönetim kurullarında istikrarlı bir görev süresine sahip olmaları için daha çok şey yapılması gerektiğini belirtiyor.

MSCI'nın Asya-Pasifik ESG ve iklim başkanı Chitra Hepburn, "Kadınlar yönetim kuruluna girdikten sonra olanlar arasında büyük bir uçurum var ve kadınların herhangi bir yönetim kurulunda geçirdikleri ortalama süre yaklaşık üç buçuk yıl" dedi.

Sağlık alanında yönetim kurullarının tamamı erkek olan şirket sayısı 2022'de %6,8 iken 2023'te %5,4'e düştü.

MSCI tarafından takip edilen 11 sektör arasında, bilgi teknolojisi sektörü, 2022'ye göre %0,8'lik bir artışla %15 ile yönetim kurullarının tamamı erkek olan firmaların en büyük yüzdesine sahip olurken, onu %14 ile malzeme sektörü izledi.

Tamamı erkeklerden oluşan yönetim kurullarındaki en etkili düşüş ise 2022'de %14,8 iken 2023'te %8,6'ya gerileyen gayrimenkul sektöründe görüldü.