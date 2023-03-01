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Bundesbank 44 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

Geçen yılki 172 milyon avroluk zarar, risk karşılıklarından telafi edilecek.

01 Mart 2023 | 16:51
Son Güncellenme: 01 Mart 2023 | 16:54
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Bundesbank 44 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

Alman Merkez Bankası (Bundesbank), artan faiz oranlarının tahvil varlıklarının değerini düşürmesiyle geçen yıl 1979'dan beri ilk defa zarar etti.

Geçen yılki 172 milyon avroluk zarar risk karşılıklarından telafi edilirken, Bundesbank raporunda, faiz oranlarının artmaya devam etmesi ve alışılmışın dışında yüksek enflasyonun bilançodaki tahvillerin değerini düşürmesi nedeniyle zararın gelecek yıllarda daha da artacağı öngörüldü.

Geçen yılki zararın Bundesbank'ın 1979'dan beri ilk zararı olması dikkati çekti.

Bu arada, Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Frankfurt’ta düzenlediği basın toplantısında, bankanın 2022'e ilişkin raporunu kamuoyuna sundu.

Nagel, geçen yılki zarar ve gelecek yıllardaki bankanın kazançlarındaki gelişmenin son birkaç yılın olağanüstü derecede genişletici para politikasının sonucu olduğunu söyledi.

“Fiyat istikrarını zamanında sağlamak için artık sıkı bir para politikası gerekiyor.” diyen Nagel bu bilançoda yükleri içerse bile bunu yapmak zorunda olduklarını ve bununla başa çıkabileceklerine işaret etti.

Nagel, 19 Ekim 2022’de artan faiz oranları nedeniyle Bundesbank`ın zararla karşı karşıya kalabileceğini ancak yıllardan bu yana oluşturmakta oldukları risk karşılıklarının bu zararı şu an için kapatabilecek durumda olduğunu söylemişti.

Bundesbank, 2010 ile 2019 arasında karından yaklaşık 25 milyar avro federal bütçeye aktarmıştı. Geçen yılki söz konusu kayıpla Almanya’nın federal bütçesinde bir gelir kaybı görülecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Avro ülkelerinin ulusal merkez bankaları, ekonomiyi canlandırmak ve Kovid-19 pandemisinin ekonomiye etkilerini hafifletmek için son yıllarda milyarlarca dolarlık tahvil alım programları başlatmıştı.

Bununla birlikte, bankaların bilançolarındaki yüksek tahvil stokları şu anda yalnızca düşük faiz oranları sağlarken, faiz oranlarındaki geri dönüş kapsamında merkez bankaları artık mevduatlar için finans kuruluşlarına yeniden yüksek faiz oranları ödemek zorunda kalıyor.

Bu arada, Bundesbank'ın net faiz geliri de ABD Merkez Bankanı Fed’in faiz artırımlarının ECB’den daha önce başlaması dolayısıyla ABD’deki yüksek getirilerden etkilendi.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 5 kez artırırken, finansal piyasalarda belirleyici olan mevduat faiz oranı şu anda yüzde 2,5 seviyesinde.

Mart ortasındaki faiz oranı toplantısı için ECB başkanı Christine Lagarde, son dönemde yüzde 8,6 olan enflasyon oranı göz önüne alarak 50 baz puanlık bir artış öngördü.

 

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