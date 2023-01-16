Cameron hedefini tutturmak üzere... Avatar: Suyun Yolu ne kadar hasılat yaptı?

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu"nun ne kadar hasılat yapacağı çok merak ediliyordu. Başlangıç biraz yavaş olsa da film gişede güçlü bir ivme göstermeye devam ediyor.

Avatar: Suyun Yolu filminin yönetmeni James Cameron, finansal olarak başarılı olmak için filmin dünya çapında 2 milyar dolar hasılat yapması gerektiğini söylemişti. Variety'e göre ise Cameron'un rakamı biraz abartılı ve film, uluslararası hasılat 1,5 milyar dolara ulaştığında kâr etmeye başlıyor.

Hafta sonu rakamları belli oldu. Avatar:Suyun Yolu, ABD'de üst üste beşinci hafta sonu içi gişe listelerinde lider konumda yer aldı ve Box Office Mojo'ya göre Cuma'dan Pazartesi'ye kadar ABD'de tahmini 38,5 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

Filmin dünya çapındaki hasılatı ise yaklaşık 1.9 milyar dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmi Avatar'ın devam filmi beklenenden daha yavaş bir başlangıca rağmen güçlü bir ivme göstermeye devam ediyor.

Avatar:Suyun Yolu, geçen ay gösterime girdiğinden bu yana ABD tahmini 570,3 milyon dolar ve uluslararası alanda yaklaşık 1,33 milyar dolar hasılat yaparak tüm zamanların en çok hasılat yapan 7. filmi oldu. Avatar 2, birkaç gün içerisinde 1,916 milyar dolar gişeye sahip Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home)'u geçerek tüm zamanların en çok hasılata ulaşan 6. filmi olacak.

AVATAR NE KADAR HASILAT YAPMIŞTI?

2.92 milyar dolar. Bu, Cameron'ın 2009'da vizyona giren ilk Avatar filminin dünya çapındaki toplam gişe hasılatı 2.92 milyar dolar olmuştu.

Avatar: Suyun Yolu, bu hızla dünya çapında 2 milyar doları aşma konusunda artık çok önemli bir şansa sahip.

Tarihte 2 milyar doları aşan beş film var: “Avatar” (2,9 milyar dolar), “Avengers: Endgame” (2,79 milyar dolar), “Titanik” (2,2 milyar dolar), “Star Wars: The Force Awakens” (2,069 milyar dolar) ve “Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı” (2,04 milyar dolar).

Bu 5 filmden 2'sinde yani Avatar ve Titanik'te de Cameron imzası var.