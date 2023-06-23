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  • CEO ve Titan pilotu Rush'un eşi Titanik kurbanı çiftin büyük torunu çıktı

CEO ve Titan pilotu Rush'un eşi Titanik kurbanı çiftin büyük torunu çıktı

Titan denizaltısının enkazının bulunmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor. Titan'daki iç patlamada ölen, denizaltının bağlı bulunduğu OceanGate'in CEO'su olan ve Titan'ın pilotluğunu yapan Stockton Rush'un eşi Wendy Rush, 1912'de Titanik'te yaşamlarını yitiren bir çiftin torunlarının torunu.

23 Haziran 2023 | 12:05
Son Güncellenme: 23 Haziran 2023 | 15:07
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CEO ve Titan pilotu Rush'un eşi Titanik kurbanı çiftin büyük torunu çıktı

New York Times arşiv kayıtlarına göre Wendy Rush, Titanik'in ilk yolculuğu sırasında ölen 1.500'den fazla kişi arasında yer alan perakendecilik patronu Isidor Straus ve eşi Ida'dan geliyor. Dış basın göre Wendy Rush, Titanik’te bulunan en zengin kişiler arasındaki Isidor Straus ve eşi Ida’nın büyük-büyük torunu… 1845 doğumlu Straus, Macy’y mağazasının sahibiydi ve anavatanları Almanya’dan dönüyorlardı.

Çift, James Cameron tarafından yönetilen Oscar ödüllü 1997 yapımı “Titanic” filminde Lew Palter ve Elsa Raven tarafından canlndırılmıştı.

Filmde gemi batarken karakterlerin bir yatakta birbirine sarıldığı bir sahne çok konuşulmuştu.

GÜVERTEDE EL ELE GÖRÜLDÜLER

CNN'nin haberine göre arşiv kayıtları Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat eden çiftin, hayatta kalanlar tarafından, dalga tarafından denize sürüklenmeden önce güvertede el ele tutuşurken görüldüğünü söylüyor.

Wendy Rush, çiftin kızı Minnie Straus Weil'in büyük torunu. LinkedIn profiline göre Wendy Rush, OceanGate'in iletişim direktörü ve keşif ekibi üyesi. Eşi Stockton Rush ise şirketin icra kurulu başkanıydı. Wendy Rush son iki yılda eşinin şirketiyle birlikte Titanik enkazını üç kez ziyaret etti.

FİLİKAYA BİNMEYİ REDDETMİŞ

CNN'e göre Isidor Straus, Macy's'in ortaklarındandı ve nasıl öldüklerine dair hikaye Titanik'in hikayesiyle ilgilenenlerin dikkatini çok çekmişti. İngiltere Ulusal Arşivlerine göre, 14 Nisan gecesi, Titanik buzdağına çarptıktan sonra, Isidor ve Ida sekiz numaralı filikaya yönlendirildiler. Ancak, yaşlandığını söyleyen Isidor, tüm kadın ve çocuklar kurtulana kadar gitmeyeceğini filikaya binmeyi reddetmiş, genç erkeklerin filikaya binmesi ise engellenmiştir. Ida da 'Sen nereye ben oraya' diyerek filikaya binmeyi reddetmiş. Kayıtlara göre hizmetçileri Ellen filikaya bindirildi ve Ida Ellen'a kürk mantosunu verdi, artık onu kullanmayacağını söyledi.

Diğer yolcuların şahit olduğu bu an, James Cameron’un çektiği Titanik filminden silinen bir sahnede de yer aldı.

CNN, "Isidor Straus'un cesedi bulunmuş ve New York Woodlawn Mezarlığı'na defnedilmiştir. Karısı Ida'nın cesedine ise hiçbir zaman ulaşılamadı" diyor.

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