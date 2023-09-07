O'Leary, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben, Avrupa'daki havacılık uygulamaları konusunda bir dilekçe sunmak için Brüksel'e geldi. Bu sırada AB Komisyonu binası önünde bazı gazetecilere açıklama yapmaya hazırlanan O'Leary'ye çevreci iki kadın aktivist yaklaştı.

Aktivistler, ellerindeki pastaları O'Leary'nin yüzüne ve sırtına yapıştırdı. Aktivistlerden biri, "Belçika'ya hoş geldin. Uçakların çevreyi kirletmesini durdurun." diye bağırdı ve olay yerinden uzaklaştı.

"Kullandıkları krema yapay"

Yüzüne krema bulanan O'Leary ise alaycı şekilde, "Hiç bu kadar sıcak karşılanmamıştım. Ancak maalesef bu kişiler çevreciler ve kullandıkları krema ise yapay. Yolcularımızı kremanın daha iyi olduğu İrlanda'ya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Olaydan sonra Ryanair'in sosyal medya hesabında da O'Leary'nin yüzüne pasta bulaşmış fotoğrafıyla bir mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Ryanair'in 2023 kışı için 7 yeni rotasını kutlamak üzere sıcak karşılama. Yolcular, yeni rotalarımızdan ve dilekçeden öyle mutlu ki bunu pastayla kutluyor." ifadesi yer aldı.

Warm welcome in Brussels today to celebrate RYR’s 7 new routes for Winter 23. Passengers so happy with our routes and petition that they’re celebrating with cake. We’ve got tasty low fares! pic.twitter.com/MpT6ssSX6a — Ryanair (@Ryanair) September 7, 2023

Ryanair, Belçika'daki Charleroi Havalimanını merkezlerinden biri olarak kullanıyor ve buradan Avrupa'daki çok sayıda kente uçuş düzenliyor.

Ancak son aylarda Brüksel'deki Ryanair operasyonları, pilotların ve diğer çalışanların grevleriyle gündeme geliyor. Çalışma şartlarında düzeltme isteyen çalışanlar, 14-15 Eylül'de de grev düzenlemeye hazırlanıyor.