ARA
Bist 100
8181,67
-0,66%
Bist 100
Dolar/TL
26,8183
0,1468%
Dolar/TL
Euro/TL
28,7687
0,2366%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0727
0,0396%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1652,33
-0,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Çevrecilerin pastalı saldırısına uğrayan havacılık devinin CEO'su: Kullandıkları krema yapay

Çevrecilerin pastalı saldırısına uğrayan havacılık devinin CEO'su: Kullandıkları krema yapay

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden Ryanair'in Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önünde çevreci aktivistlerin "pastalı saldırısına" uğradı.

07 Eylül 2023 | 14:43
0
Çevrecilerin pastalı saldırısına uğrayan havacılık devinin CEO'su: Kullandıkları krema yapay

O'Leary, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben, Avrupa'daki havacılık uygulamaları konusunda bir dilekçe sunmak için Brüksel'e geldi. Bu sırada AB Komisyonu binası önünde bazı gazetecilere açıklama yapmaya hazırlanan O'Leary'ye çevreci iki kadın aktivist yaklaştı.

Aktivistler, ellerindeki pastaları O'Leary'nin yüzüne ve sırtına yapıştırdı. Aktivistlerden biri, "Belçika'ya hoş geldin. Uçakların çevreyi kirletmesini durdurun." diye bağırdı ve olay yerinden uzaklaştı.

"Kullandıkları krema yapay"

Yüzüne krema bulanan O'Leary ise alaycı şekilde, "Hiç bu kadar sıcak karşılanmamıştım. Ancak maalesef bu kişiler çevreciler ve kullandıkları krema ise yapay. Yolcularımızı kremanın daha iyi olduğu İrlanda'ya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Olaydan sonra Ryanair'in sosyal medya hesabında da O'Leary'nin yüzüne pasta bulaşmış fotoğrafıyla bir mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Ryanair'in 2023 kışı için 7 yeni rotasını kutlamak üzere sıcak karşılama. Yolcular, yeni rotalarımızdan ve dilekçeden öyle mutlu ki bunu pastayla kutluyor." ifadesi yer aldı.

Ryanair, Belçika'daki Charleroi Havalimanını merkezlerinden biri olarak kullanıyor ve buradan Avrupa'daki çok sayıda kente uçuş düzenliyor.

Ancak son aylarda Brüksel'deki Ryanair operasyonları, pilotların ve diğer çalışanların grevleriyle gündeme geliyor. Çalışma şartlarında düzeltme isteyen çalışanlar, 14-15 Eylül'de de grev düzenlemeye hazırlanıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1654,7 0,13%
  • ALTIN ONS 1918,09 -0,01%
  • BIST 100 8331,54 1,83%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,8329 0,0529%
  • EURO/TURK LIRASI 28,7227 -0,1606%
  • EURO/USD 1,0704 -0,207%
  • INGILIZ STERLINI 1,2476 -0,25145%
  • JAPON YENI 147,09 -0,384%
  • KANADA DOLARI 1,3668 0,22071%
  • RUS RUBLESI 98,513 0,1148%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
'Plaza Türkçesi'nde en çok kullanılan, en çok rahatsızlık veren ifadeler belli oldu
'Plaza Türkçesi'nde en çok kullanılan, en çok rahatsızlık veren ifadeler belli oldu
Bundesbank Başkanı: Almanya, Avrupa'nın hasta adamı değil
Bundesbank Başkanı: Almanya, Avrupa'nın hasta adamı değil
Meteorolojiden 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Erdoğan: KKM'nin TL mevduatlara dönüşmesinin yolu açılacak
Erdoğan: KKM'nin TL mevduatlara dönüşmesinin yolu açılacak
"Burada yetişmez" denilen biberi ekti, üretimini 10'a katladı
"Burada yetişmez" denilen biberi ekti, üretimini 10'a katladı
Selden etkilenenlere 15 bin lira yardım yapılacak
Selden etkilenenlere 15 bin lira yardım yapılacak
AB'nin katı kurallar getireceği 6 teknoloji şirketi belli oldu
GERİ
İLERİ
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
'Plaza Türkçesi'nde en çok kullanılan, en çok rahatsızlık veren ifadeler belli oldu
Bundesbank Başkanı: Almanya, Avrupa'nın hasta adamı değil
Meteorolojiden 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Erdoğan: KKM'nin TL mevduatlara dönüşmesinin yolu açılacak
'Plaza Türkçesi'nde en çok kullanılan, en çok rahatsızlık veren ifadeler belli oldu
Bundesbank Başkanı: Almanya, Avrupa'nın hasta adamı değil
Meteorolojiden 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Erdoğan: KKM'nin TL mevduatlara dönüşmesinin yolu açılacak
"Burada yetişmez" denilen biberi ekti, üretimini 10'a katladı
Bundesbank Başkanı: Almanya, Avrupa'nın hasta adamı değil
Meteorolojiden 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Erdoğan: KKM'nin TL mevduatlara dönüşmesinin yolu açılacak
"Burada yetişmez" denilen biberi ekti, üretimini 10'a katladı
Selden etkilenenlere 15 bin lira yardım yapılacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL