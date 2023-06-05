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  • Çin, 10 bin metrelik bir delik açmaya başladı: Peki, neden?

Çin, 10 bin metrelik bir delik açmaya başladı: Peki, neden?

Bloomberg'in haberine göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin gezegen yüzeyinin üstünde ve altında keşiflerini sürdürüyor. Habere göre Çinli bilim adamları yer kabuğuna 10.000 metrelik bir delik açmaya başladı...

05 Haziran 2023 | 20:32
Son Güncellenme: 05 Haziran 2023 | 20:41
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Çin, 10 bin metrelik bir delik açmaya başladı: Peki, neden?

İlk olarak Xinhua haber ajansında yer alan habere göre derin sondaj için çalışma 30 Mayıs Salı günü başladı. Habere göre Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan havzada bilimsel keşif için 10.000 metrelik bir delik açıyor. Haberde bu sondajın Çin'in gezegen yüzeyinin derinliklerindeki bölgeleri incelemek için bir fırsat sunacağı belirtiliyor. Çin ajansına göre proje Dünya'nın iç yapısı hakkında veri sağlayacak.

Sondaj yapılan alan Taklamakan Çölü hinterlandında yer alıyor. Ülkenin en büyük petrol üreticisi China National Petroleum Corp. liderliğindeki sondaj projesi, şimdiye kadarki en derin sondajlar arasında yer alacak.

Sondaj işlemi, yer kabuğunun 10'dan fazla katmanına nüfuz ederek 145 milyon yıl öncesine dayanan kayalardan oluşan Kretase sistemine ulaşacak. Operasyon ekibinde yer alan Wang Chunsheng'e göre sondaj deliği açmanın Dünya'nın bilinmeyen bölgelerini keşfetme ve insan bilgisinin sınırlarını genişletme girişimi.

Bloomberg'in haberine göre ise projenin 457 gün sürmesi bekleniyor ve derin yeraltı sondaj teknolojileri kullanılırken Dünya'nın iç yapısı hakkında veri sağlayacak. 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2021'de yaptığı bir konuşmada, derin yer bilimlerini keşfedilecek dört stratejik plandan biri olarak adlandırdı.

Bloomberg, projenin mineral ve enerji kaynaklarının belirlenmesine ve depremler, yanardağ patlamaları gibi çevresel felaketlerin risklerinin değerlendirilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

DÜNYAYA AÇILAN EN DERİN DELİK: KOLA DELİĞİ

Açılan bu delik insan yapımı en derin delik olmayacak. En derin delik, 20 yıllık sondajın ardından 1989'da 12.262 metreye ulaşan Rusya'daki Kola Süper Derin Sondaj Deliği idi.
 

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