Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı

South China Morning Post'un haberine göre, 29 Haziran'da gümrük memurları bir kadının vücut şeklinden şüphelendi. Yapılan incelemede kadının 5 yılanı çorapların içine doldurduğu ve sutyeninin içine koyduğu belirlendi.

Çin Gümrüğü tarafından yapılan paylaşıma göre olay Shenzhen'deki Futian Limanı'nda yaşandı. Gümrük görevlileri yılanları yetkililere teslim etti. Çin Gümrük yetkilileri beş yılanın hepsinin ABD'nin kuzeydoğu ve orta bölgelerine özgü mısır yılanları olduğunu belirtiyor. Yetkiler olay nedeniyle şaşkın.