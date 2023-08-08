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  • Çin'in ihracatında Şubat 2020'den bu yana en hızlı düşüş

Çin'in ihracatında Şubat 2020'den bu yana en hızlı düşüş

Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni bir işareti olarak ithalat ve ihracattaki düşüş eğilimi temmuz ayında hızlanarak devam etti.

08 Ağustos 2023 | 09:29
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Çin'in ihracatında Şubat 2020'den bu yana en hızlı düşüş

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, temmuzda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 14,5 azalarak 281,7 milyar dolara, ithalat ise yüzde 12,4 düşüşle 201,1 milyar dolara geriledi.

İhracat, Kovid-19 salgının ilk etkilerinin hissedildiği Şubat 2020'den bu yana yıllık bazda en hızlı düşüşü kaydetti.

İhracattaki azalma, finansal hizmetler servisi Wind'in yüzde 4,8'lik düşüş yönündeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

İhracat, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azaldıktan sonra martta yüzde 14,8, nisanda yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde bir artış göstermiş fakat mayısta yüzde 7,5, haziranda ise yüzde 12,4 azalmıştı.

Temmuzda Çin'in en büyük ticaret ortağı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yıllık yüzde 21,43, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatı ise yüzde 20,62 azaldı.

ABD'ye ihracat, temmuzda yüzde 23,12 azalırken son 12 aydaki düşüş eğilimini sürdürdü.

Analistler, ihracattaki düşük performansın, küresel talepteki zayıflığın sonucu olduğunu, azalmanın ticaret hacimden değil fiyatlardaki düşüşten kaynakladığının altını çiziyor.

İthalattaki düşüş devam ediyor

Öte yandan ülkenin ithalatında yılın ilk 6 ayda gözlenen düşüş eğilimi temmuzda da sürdü.

İthalattaki yüzde 12,4 azalma, finansal hizmetler servisi Wind'in yüzde 11,4'lük düşüş yönündeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

İthalat, ilk iki aydaki yıllık yüzde 10,2 azalmanın ardından martta 1,4 düşüşle toparlanma eğilimi göstermiş ancak nisanda 7,9 mayısta yüzde 4,5, haziranda ise yüzde 6,8 ile düşüş eğilimini sürdürmüştü.

Dış ticaret fazlası ise temmuzda önceki aya göre arttı. Haziranda 70,6 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, temmuzda 80,6 milyar dolara çıktı.

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