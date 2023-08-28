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Çin'in kopyaladığı ünlü kasabada 'aşırı turist' isyanı

Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hallstatt kasabası sakinleri 'aşırı turizmi' protesto etmek için bölgedeki tüneli trafiğe kapattı. Bölge sakinleri yerel saatle 17:00'den sonra tur otobüslerinin yasaklanmasını istiyor.

28 Ağustos 2023 | 14:51
Son Güncellenme: 28 Ağustos 2023 | 15:31
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Çin'in kopyaladığı ünlü kasabada 'aşırı turist' isyanı

2006 yılında Güney Kore yapımı dizide yer alarak Asya'daki popülerliğini artıran kasabanın bir kopyası altı yıl sonra Çin'de inşa edilen Avusturya'nın Hallstatt kasabasının bazı sakinleri, özellikle büyük otobüslerle çok sayıda günübirlik ziyaretçinin bölgeye gelmesinden şikayetçi.

Avusturya'nın Hallstatt kasabası sakinleri 'aşırı turizmi' protesto etmek için bölgedeki tüneli trafiğe kapattı.

Gürültü kirliliği ve trafikten dolayı günlük turist sayısına sınırlama getirilmesini talep eden grup, "Kitle turizmi için radikal sınırlar", "Dünya kültürü sona eriyor", "Turizme Evet,  Kitle turizmine Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Avrupa'nın en çok turist çeken yerlerinden biri olan kasabanın bazı sakinleri, özellikle büyük otobüslerle çok sayıda günübirlik ziyaretçinin bölgeye gelmesinden şikayetçi.

700 KİŞİNİN YAŞADIĞI KASABANIN NÜFUSU YÜKSEK SEZONDA 10 BİNİ AŞIYOR 

Dağlık Salzkammergut bölgesinde nüfusu 700 olan Dünya Mirası Listesi'ndeki Hallstatt'a yüksek sezonda günde 10 binden fazla turist geliyor.

Bölge sakinleri yerel saatle 17:00'den sonra tur otobüslerinin yasaklanmasını istiyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında, selfie çekmek için en popüler noktaya ahşap bir duvar dikerek Alplerin manzarasını kapattı. Ancak sosyal medyadaki tepkilerin ardından bariyer kaldırıldı.

Kasabanın o dönemki belediye başkanı Hallstatt'tan geçen otobüs sayısını üçte bir oranında azaltmak istediğini ifade etmişti.

Disney'in gişe rekorları kıran ‘Frozen’ adlı filmine ilham kaynağı olduğu belirtilen kasabanın  bir kopyası Çin'de inşa edildi.

Sarp dağlarla çevrili Alp gölünün kıyısındaki pitoresk eski evleriyle ünlü Hallstatt'ı yılda yaklaşık bir milyon kişi ziyaret ediyor.

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