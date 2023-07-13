ARA
Bist 100
6368,35
0,41%
Bist 100
Dolar/TL
26,1165
-0,1124%
Dolar/TL
Euro/TL
29,2267
0,425%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,119
0,5458%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1642,98
-0,14%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çin uzaya balık göndermeye hazırlanıyor

Çin uzaya zebra balığı göndermeyi planlıyor... Peki, projeyle amaçlanan ne?

13 Temmuz 2023 | 17:37
0
Çin uzaya balık göndermeye hazırlanıyor

Çin, dünya yörüngesinde inşa edilen Tiangong Uzay İstasyonu'na zebra balığı göndermeye hazırlanıyor. Bu projenin arkasında birkaç amaç var.

  • Çin, zebra balıklarının ve diğer mikroorganizmaların küçük, kapalı bir ekosistem içinde nasıl etkileşime girdiklerini görmek istiyor.
  • Bir diğer amaç mikro yerçekiminde uzun süre geçiren astronotlarda kemik yoğunluğunun potansiyel kaybını araştırmak.
  • Çin ayrıca o koşullarda balık yetiştirmeyi ve deniz canlılarının uzay ortamında yaşayabileceğini araştırmak istiyor. Sonuçlar gelecekte Ay veya Mars'ta kurulması hedeflenen insanlı üslerde deniz ürünleri yetiştirmenin mümkün olup olmadığına ışık tutabilir.

Bu, balıkların uzaya gönderildiği ilk projede değil. Yörüngede zaman geçiren ilk balık, 1973 yılında Dünya'nın yörüngesine yerleştirilen ilk bilim laboratuarı olan Skylab'a gönderilen bir grup küçük Atlantik balığı olan mummichog idi. Amaç, balıkların yeni, ağırlıksız ortamlarına nasıl tepki vereceklerini görmekti.

Futurism.com'un haberine göre bilim insanları yaptıkları deneylerde bu balıkların sadece birkaç gün sonra yönlerini bulmak için ışığı kullandıklarını tespit etti. Hatta düzinelerce yavru yumurtadan çıkmayı başarmış ve sonuçta ağırlıksız ortama neredeyse anında adapte olan genç mummichog'lar ortaya çıkmıştı.

Yıllar sonra Japon Uzay Ajansı (JAXA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mikro yerçekiminin küçük bir medaka balığı sürüsü üzerindeki etkilerini inceledi. Scientific Reports dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir makaleye göre araştırmacılar balıkların ISS'ye vardıktan hemen sonra kemik yoğunluğunu kaybetmeye başladığını tespit etti. 

Tiangong uzay istasyonuna gönderilen zebra balığı da muhtemelen uzayın ağırlıksız ortamında uzun süre geçirmenin tehlikelerine ışık tutmaya çalışacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1642,98 -0,14%
  • ALTIN ONS 1956,75 -0,03%
  • BIST 100 6368,35 0,41%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1165 -0,1124%
  • EURO/TURK LIRASI 29,2267 0,425%
  • EURO/USD 1,119 0,5458%
  • INGILIZ STERLINI 1,30916 0,79766%
  • JAPON YENI 138,13 -0,275%
  • KANADA DOLARI 1,3128 -0,44854%
  • RUS RUBLESI 90,075 -0,1939%
Günün En Çok Okunanları
Türkiye’nin en pahalı yazlık bölgeleri
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
ABD'de mortgage faizleri 8 ayın rekorunu kırdı
GERİ
İLERİ
Türkiye’nin en pahalı yazlık bölgeleri
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL