1997 yılında Miami Beach’teki villasının merdivenlerinde vurularak öldürülen ünlü modacı Gianni Versace’nin Manhattan’daki eski konağı 70 milyon dolara satışa çıktı.
1997 yılında Miami Beach’teki villasının merdivenlerinde vurularak öldürülen ünlü modacı Gianni Versace’nin Manhattan’daki eski konağı 70 milyon dolara satışa çıktı.
Minder üretimi gerçekleştiren Tevalli markası, öncelikle hammaddenin daha iyisini araştırarak üretim vizyonunda kaliteyi ön plana çıkarıyor. Tevalli Genel Müdürü Ahmet Türk, “Bizim ürünlerimizdeki farklılığımız sürekli otomatik gelişim butonumu açık tutmamla alakalıdır” diyor.Daha fazla oku
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in bitcoin logolu madeni para ile kura atışı yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada Kardeşler’in para...Daha fazla oku
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının...
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol üretimini mayısta artıracağını belirterek petrol ihracatında Asya-Pasifik bölgesi dahil yeni müşteriler bulduklarını söyledi....
1997 yılında Miami Beach'teki villasının merdivenlerinde vurularak öldürülen ünlü modacı Gianni Versace'nin Manhattan'daki eski konağı 70 milyon dolara satışa çıktı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin yaptırımlar nedeniyle İran halkının uğradığı zararı karşılaması halinde Viyana'daki nükleer müzakerelere dönerek anlaşmayı...
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