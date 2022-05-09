Sitede paylaşılan bilgiler şöyle:

Moda kralı Versace, 1995 yılında neoklasik binayı satın aldı ve iç mekanı, İtalyan Barok stiliyle tamamen yeniden tasarladı. Versace’nin dehası ve vizyonu, her biri tasarımcının efsanevi zevkini sunan ve eve nüfuz eden ilk 4 katta ortaya çıkıyor.