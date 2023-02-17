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  • Çinli dev bankanın kurucusu ortadan kayboldu, hisseleri çakıldı

Çinli dev bankanın kurucusu ortadan kayboldu, hisseleri çakıldı

Çin'in en önemli yatırım bankalarından China Renaissance'ın kurucusu ve ülkenin en önemli bankacılarından Bao Fan'dan haber alınamadığı bildirildi.

17 Şubat 2023 | 14:04
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Çinli dev bankanın kurucusu ortadan kayboldu, hisseleri çakıldı

China Renaissance Holding, Hong Kong borsasına yaptığı bildirimde, Bao'ya ulaşamadıklarını duyurdu.

Şirket, Bao'nun ortadan kaybolmasının şirketin işleriyle alakalı olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

Açıklamanın ardından şirket hisseleri Hong Kong borsasında güne yaklaşık yüzde 50 değer kaybederek başladı.

Daha önce Credit Suisse ve Morgan Stanley gibi önde gelen Batılı bankalarda çalışan Bao, 2005'te China Renaissance'ı kurmuş ve 2018'de halka arz ederek 346 milyon dolar toplamıştı.

Şirketin eski CEO'su Cong Lin hakkında Eylül 2022'de soruşturma açılmasının ardından Bao'dan da haber alınamamasının şüphe uyandırdığı belirtiliyor.

Çin'de "yolsuzlukla mücadele" soruşturmaları kapsamında finans sektörünün üst düzey isimleri hakkında işlem başlatıldığı ifade ediliyor.

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