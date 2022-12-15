Çinliler niye kapış kapış sarı şeftali konservesi alıyor?

CNN'nin haberine göre yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde 2.249 semptomatik Covid-19 vakası tespit ettiklerini ve bunların %20'sinin başkent Pekin'de tespit edildiğini söyledi.

Çin'de ise ateş ve soğuk algınlığı ilaçlarına olan talep artmış durumda çünkü, insanlar virüse yakalanabilecekleri korkusuyla ilaç stoklamaya çalışıyor.

CNN'e göre Çin'in birçok yerinde ise konserve sarı şeftaliler Kovid'le savaşmanın yollarını arayan insanlar tarafından adeta kapışıldı.

Bir Çin sitesinin haberinde "Çin'in geçen hafta Covid-19 kontrollerini gevşettiğini duyurmasından bu yana halk maskeler ve soğuk algınlığı ilaçlarından hızlı antijen test kitlerine kadar her şeyi satın alarak bir istifleme çılgınlığı içinde" denildi, konserve şeftalilere olan ilgideki artışa vurgu yapıldı.

Ürünün popülaritesindeki bu ani artış, ülkenin en büyük konserve gıda üreticilerinden Dalian Leasun Food'u konserve sarı şeftalilerin herhangi bir tıbbi etkisinin olmadığını açıklamaya sevk etti.

Haberde görüşünü paylaşan bir kadın, bir çevrimiçi mağazadan beş kutu sipariş ettiği belirterek “Soğuk algınlığı veya ateşli hastalar için etkili olduğunu söyleyen bazı makaleler okudum. Bu yüzden, aileme koronavirüs bulaşırsa diye aldım" diyor.

Virolog Chang Rongshan ise Beijing News'e gıda maddesinin ilacın yerine geçemeyeceğini söyledi. Bununla beraber meyvenin yüksek C vitamini hacmi nedeniyle harika bir besin oldğunu söyledi.

Yetkililer ise konserve sarı şeftalinin koronavirüs semptomlarını hafifletme konusunda bir etkisinin olmadığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca halktan tıbbi malzeme stoklamamalarını istedi.