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CNN analizi: Fas'ın Dünya Kupası başarısı neden tesadüf değil?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda en büyük sürprize Fas imza attı ve tarihe geçti. Peki, bu başarının perde arkasında ne var? İşte CNN'nin yorumu...

13 Aralık 2022 | 09:53
Son Güncellenme: 13 Aralık 2022 | 09:57
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CNN analizi: Fas'ın Dünya Kupası başarısı neden tesadüf değil?

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine Fas imza attı ve yarı finale yükseldi. 'Atlas Aslanları' lakaplı takım elemelerde ve turnuvada oynadığı son 13 müsabakada yenilmedi; yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ilk Afrika takımı olan Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, İspanya ve Portekiz gibi güçlü kadroları yendi. Oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi. Fas'ın oynadığı futbolla ve teknik direktör Walid Regragui'nin uyguladığı taktik de oldukça dikkat çekti. Peki, bu başarı nasıl geldi?

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CNN'in analizine göre perde arkasında iyi bir planlama var. CNN "Fas'ın Dünya Kupası'ndaki başarısı, turnuvanın şimdiye kadarki en iyi hikayesi olabilir, ancak şans ve cesaretin değil, uzmanlık ve planlamanın sonucu" yorumunu yapıyor.
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Walid Regragui Etkisi

Walid Regragui Etkisi

Fas, dünya futbolunun en prestijli yarışmasında son dörde nasıl kaldı? sorusu yöneltilen makalede "Fas Federasyonu, Vahid Halilhodžić'i Dünya Kupası'na üç aydan biraz daha uzun bir süre kala görevden alma kararı aldığında birçok kişinin kaşları kalktı" deniliyor. Analize göre bu durum aynı zamanda Fas'takiler için teknik direktörlük tahtının varisinin mükemmel bir zamanda göreve gelmesi anlamını da taşıyordu. Yani Fas, dünya futbolunun en prestijli yarışmasında son dörde nasıl kaldı? sorusu yöneltilen makalede "Fas Federasyonu, Vahid Halilhodžić'i Dünya Kupası'na üç aydan biraz daha uzun bir süre kala görevden alma kararı aldığında birçok kişinin kaşları kalktı" deniliyor. Analize göre bu durum aynı zamanda Fas'takiler için teknik direktörlük tahtının varisinin mükemmel bir zamanda göreve gelmesi anlamını da taşıyordu. Yani Walid Regragui'nin.
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Fransa doğumlu olan ve bir savunma oyuncusu olarak Fas Milli Takım Formasını 45 kez giyen Regragui için CNN analizinde "Teknik direktör olduğundan beri Regragui, bulunduğu her yerde başarının tadını çıkardı ve orta sıralarda yer alan bir Fas kulübü olan FUS Rabat'ı tek lig şampiyonluğuna taşıdı. Al Duhail SC ile ligi kazandığı Katar'da kısa bir süre yaşadı" deniliyor. Analize göre mesele Milli takımın başına geçip geçmeyeceği değil, bunun ne zaman olacağıydı. Çünkü Afrika futbolunda taktik disiplini ve mükemmel insan yönetimi becerileri sayesinde sık sık José Mourinho ile karşılaştırıldı. Dünya Kupası'nda ulusal olarak en çeşitli takımı bir araya getirdi. 26 oyuncunun 14'ü 6 farklı ülkede, Fas dışında doğdu. Ve dünyanın dört bir yanından gelen bu oyuncuları sorunsuz bir şekilde entegre etti.
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CNN analizine şu yorumları da eklemiş: "Dünya Kupası turnuvaları duygusal olarak zor olabilir; oyuncular haftalarca evlerinden uzaktadır. Ancak Regragui, oyuncuların ailelerinin Katar'daki kampta takımda kalmasına izin vererek buna karşı çıktı. Regragui'nin annesini kucakladığı duygusal videoda olduğu gibi, Dünya Kupası'nın en iç açıcı fotoğraflarından biri de Hakimi'nin Fas'ın İspanya'ya karşı kazandığı zaferin ardından annesini öpmesiydi. Aileleri yanlarında olan sadece oyuncular değil. Regragui de annesi Fatima'nın yanına tribünlere giderken görüntülendi. Fatima, "Oyuncu ve koç olarak tüm kariyeri boyunca onu izlemek için hiç seyahat etmedim. 50 yılı aşkın bir süredir Fransa'da yaşıyorum ve bu, Paris'ten ayrıldığım ilk yarışma" diyor"
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YENİDEN YAPILANMA

YENİDEN YAPILANMA

CNN'e göre bu başarıda ülke federasyonunun yapılanması da önemli rol oynadı. Çünkü ülke federasyonu ülkenin futbol yapısını elden geçirmeye karar verdi. Analizde şu bilgiler paylaşılmış: Federasyon 2009'da kendi ulusal futbol akademisini açtı. Federasyon ayrıca kadın futboluna yatırım yapmaya, okullarda ve kulüplerde futbolu geliştirmeye ve ulusal bir lig yapısı oluşturmaya başladı. FMRF (Fas Kraliyet Futbol Federasyonu) tarafından finanse edilen Fas, şu anda dünyada her ikisi de tamamen profesyonel olan iki kademeli kadın futboluna sahip tek ülkedir. Fas'ın futbol yatırımının baş tacı, Rabat'ın hemen dışındaki Mohamed VI Futbol Kompleksi'dir. Eğitim kompleksi dört adet beş yıldızlı otel, biri iklim kontrollü bir binada yer alan sekiz adet FIFA standart sahası ve ayrıca bir tıbbi tesis içermektedir. Son on yılda yapılan bu yatırım meyvesini vermeye başladı. Tarihte ilk kez, Fas kulüpleri erkekler ve kadınlar Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının yanı sıra erkekler Konfederasyon Kupası - Afrika'nın Avrupa Ligi'nin de sahibi oldu. Fas aynı zamanda Afrika Uluslar Şampiyonası şampiyonu; kadın takımı ise bu yılın başlarında Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci oldu ve ilk Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
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