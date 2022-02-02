CNN Worldwide başkanı Jeff Zucker Çarşamba sabahı, 2013 yılından beri sürdürdüğü görevinden derhal istifa ettiğini duyurdu. Jeff Zucker, kurumda çalışan bir iş arkadaşı ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Zucker eski CNN sunucusu ve eski New York Valisinin kardeşi Chris Cuomo ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak ilişkiyi kabul ettiğini belirtti ve “Chris Cuomo’nun (CNN cinsel taciz ile suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya, soruşturma sürecinde uygunsuz şekilde yardım ettiği ortaya çıkan sunucu Chris Cuomo’nun görevini askıya almıştı) CNN’deki görevine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak, en yakın meslektaşımla, 20 yıldan fazla süredir birlikte çalıştığım biriyle rızaya dayalı bir ilişki hakkında soru soruldu. İlişkinin son yıllarda geliştiğini kabul ettim. Başladığında açıklamam gerekiyordu ama yapmadım. Yanılmışım. Sonuç olarak bugün istifa ediyorum” dedi.

Zucker, söz konusu meslektaşının adını vermedi, kendisiyle 20 yıldır birlikte çalıştığını ancak ilişkilerinin son zamanlarda başladığını aktardı.

Ancak CNN’in Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Direktörü Allison Gollust, yaptığı açıklamada, Zucker ile olan ilişkilerini kabul etti.

CNN’de yer alan habere göre Zucker ve Gollust, 1998’de NBC’de birlikte çalışmaya başladılar. Ağda birlikte yükseldiler ve Zucker CNN’e katıldığında, Gollust ilk çalışanları arasındaydı. Gollust, CNN’e gelmeden hemen önce eski New York Valisi Andrew Cuomo için kısa bir süre iletişim direktörü olarak çalışmıştı.

Gollust ise yaptığı açıklamada, “Jeff ve ben 20 yılı aşkın bir süredir yakın arkadaşız ve profesyonel ortağız. Son zamanlarda COVID sırasında ilişkimiz değişti. Bunu doğru zamanda açıklamadığımız için üzgünüm. CNN’de geçirdiğim zamandan inanılmaz derecede gurur duyuyorum ve her gün yaptığımız harika çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

Zucker, ayrıldığını açıklamadan kısa bir süre önce Çarşamba sabahı CNN’nin bazı üst düzey yöneticileriyle konuştu. Sorunsuz bir geçişe yardımcı olmak için kısa bir süre kalmak istediğini belirtti, ancak WarnerMedia aksini istedi. Konuya dahil olan iki kişiye göre Zucker, istifa etmemesi halinde fesih ile karşı karşıya kalacaktı.

CNN ana kuruluşu WarnerMedia’nın CEO’su Jason Kilar, Çarşamba öğleden sonra çalışanlara gönderdiği bir e-postada, Discovery ile birleşme tamamlanana kadar CNN’i üç üst düzey yöneticinin yöneteceğini söyledi: Michael Bass, Amy Entelis ve Ken Jautz.

“News’in geçici başkanları olarak Michael, Amy ve Ken’in bu geçiş döneminde bu organizasyonun ihtiyaç duyduğu liderliği sağlayacağına güvenim tam” diyen Kilar, çalışanların üç yöneticiden “daha fazlasını duyacağını” da sözlerine ekledi.

CNN’in ana kuruluşu WarnerMedia’nın CEO’su Jason Kilar, çalışanlara gönderdiği bir e-postada Zucker’ın istifasını kabul ettiğini doğrulayarak, “Yakında bir geçici liderlik planını açıklayacağız.” ifadesini kullandı.