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Çok merak ediliyordu: Avatar: Suyun Yolu ne kadar hasılat yaptı?

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" ne kadar hasılat yaptı?

09 Ocak 2023 | 01:08
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Çok merak ediliyordu: Avatar: Suyun Yolu ne kadar hasılat yaptı?

Avatar: Suyun Yolu filminin yönetmeni James Cameron, finansal olarak başarılı olmak için filmin dünya çapında 2 milyar dolar hasılat yapması gerektiğini söylemişti. Cameron, şimdiden üç devam filmi daha yapmayı planlıyor. Variety'e göre ise Cameron'un rakamı biraz abartılı ve film, uluslararası hasılat 1,5 milyar dolara ulaştığında kâr etmeye başlıyor.

Peki, film şu ana kadar ne kadar hasılat yaptı? James Cameron'ın gişe rekorları kıran devam filmi “Avatar: Suyun Yolu, 8 Ocak itibarıyla dünya çapında 1.7 milyar dolar hasılata ulaşarak “Jurassic World”ü (1.67 milyar dolar) geride bıraktı ve gişe tarihindeki en yüksek hasılat yapan 7. film oldu.

Film, yayınlanmasından yalnızca dört hafta sonra Kuzey Amerika'da 517 milyon dolar ve diğer ülkelerde 1.19 milyar dolar hasılat elde etti.

"Avatar: Suyun Yolu" dünya çapındaki bilet satışlarına göre 2022'de vizyona giren en çok hasılat yapan film oldu. 2021'deki "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"tan sonra pandemi döneminin en büyük ikinci filmi konumunda (1,91 milyar dolar).

Avatar: Suyun Yolu, bu hızla dünya çapında 2 milyar doları aşma konusunda önemli bir şansa sahip.

Tarihte 2 milyar doları aşan beş film var: “Avatar” (2,9 milyar dolar), “Avengers: Endgame” (2,79 milyar dolar), “Titanik” (2,2 milyar dolar), “Star Wars: The Force Awakens” (2,069 milyar dolar) ve “Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı” (2,04 milyar dolar).

Bu 5 filmden 2'sinde yani Avatar ve Titanik'te de Cameron imzası var.

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