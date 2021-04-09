Commerzbank AG’nin, yeni CEO’su maliyetleri düşürmek ve çekirdek olmayan ülkelerden çekilmek için bir plan başlatırken Macaristan’daki bankacılık işinin satışına başladığı bildirildi.

Avrupa’nın en büyük ikinci bankası Commerzbank, Macaristan’daki birimini satmak istiyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre banka, maliyet azaltma ve çekirdek olmayan ülkelerden çekilme stratejisi çerçevesinde Macaristan’daki bankacılık birinimi satıyor.

Commerzbank’ın Macaristan biriminin değerinin 100 milyon euro (119 milyon dolar) civarında olabileceğini ifade edildi.

Commerzbank Macaristan’an Belçikalı KBC Group ve Avusturya’dan Raiffeisen Bank International’ın ilgi göstermeleri bekleniyor.