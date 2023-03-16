Bankadan yapılan açıklamada, Credit Suisse'in likiditesini güçlendirmek için kararlı adımlar attığı belirtilerek Credit Suisse'in teminatlı bir kredi tesisi ve kısa vadeli likidite imkanı kapsamında SNB'den 50 milyar İsviçre frangına yakın borçlanacağı aktarıldı.

Bu ek likiditenin Credit Suisse'in ana faaliyet alanlarını ve müşterilerini destekleyeceği belirtilen açıklamada, bazı borçlanma senetlerinin de yaklaşık 3 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 3,2 milyar dolar) kadar nakit karşılığında geri alınacağı kaydedildi. Credit Suisse'in borçlanma kararı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve SNB'nin bankayla ilgili endişeleri yatıştırmaya yönelik attığı likidite adımının ardından geldi. FINMA ve SNB'den yapılan ortak açıklamada, piyasalarda paniğe neden olan Credit Suisse'e gerekirse likidite sağlanacağı bildirilmişti.

Credit Suisse CEO'su Ulrich Koerner yaptığı açıklamada, "Bu tedbirler stratejik bir dönüşüm içinde bulunduğumuz ortamda Credit Suisse'yi güçlendirmek için kararlı adımı kanıtlıyor. Ben ve ekibim, müşterilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde daha basit ve daha odaklı bir bankayı ortaya koymak için hızlı şekilde ilerlemeye kararlıyız" dedi.

Credit Suisse olayı nedir?

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. ABD'de bankacılık sektöründeki sorunlar geçen hafta ülkenin 16. büyük bankası Silicon Valley Bank'ın ve iki gün sonra da Signature Bank'ın iflas etmesiyle su yüzüne çıktı. ABD düzenleyicileri her iki bankadaki tüm mevduatları garanti altına aldı.

Credit Suisse'in hisseleri ise muhasebe kontrollerinde "önemli zayıflık" olduğunu açıkladığı Salı gününden bu yana değer kaybetti.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının da sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 20'yi aştı ve satış baskısı piyasa geneline yayıldı. Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep oldu.

O sırada Credit Suisse, mali durumunun bir endişe kaynağı olmadığı konusunda ısrar etti. Ancak CNN'e göre hisseleri, diğer bankaların şirkete olan risklerini azaltmak için acele etmesi ve İspanya ve Fransa'daki başbakanların korkuları yatıştırmak için konuşmaları nedeniyle Çarşamba günü %24 düşüşle kapandı.

Hisse senedi piyasalarına yayılan endişe nedeniyle tüm büyük endeksler keskin bir düşüş gösterdi. BBC'nin haberine göre Capital Economics'ten Andrew Kenningham, "Credit Suisse'teki sorunlar bir kez daha bunun küresel bir krizin başlangıcı mı yoksa sadece bir başka 'kendine özgü' vaka mı olduğu sorusunu gündeme getiriyor" diyor.

Banka mali durumunun endişe verici olmadığında ısrar ederken, genel müdür de nakit rezervlerinin "hala çok çok güçlü" olduğunu söyledi.

1956 YILINDA KURULDU

1856'da kurulan banka, dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri ve aralarında JP Morgan Chase, Bank of America ve Bank of China'nın da bulunduğu 30 diğer bankayla birlikte "sistemik olarak küresel olarak önemli bir banka" olarak sınıflandırılıyor.

Credit Suisse, son yıllarda kara para aklama suçlamaları ve diğer sorunlar da dahil olmak üzere bir dizi skandalla karşı karşıya kaldı. Bankanın performansı 2021 ve 2022'de, 2008 krizi sonrasının en kötü yılları olarak kayda geçti; hisseleri geçen yıl yaklaşık üçte iki oranında düştü.

BBC analizinde şu yorumu yapıyor:

Bankanın Salı günü finansal raporlama kontrollerinde "önemli bir zayıflık" olduğunu açıklaması endişeleri yeniden artırdı ve büyük yatırımcı Suudi Ulusal Bankası, İsviçreli kredi kuruluşuna daha fazla fon enjekte etmeyeceğini açıkladı. Endişeler ABD'deki bölgesel bankaların hisse fiyatlarına da yansıdı ve analistlerin daha istikrarlı olması gerektiğini söylediği en büyük ABD bankaları bile Salı günkü piyasa toparlanmasının ardından hisselerinin tersine döndüğünü gördü.

Kenningham, "Credit Suisse, Avrupa'nın büyük bankaları arasında en zayıf halka olarak görülüyordu, ancak son yıllarda zayıf karlılıkla mücadele eden tek banka o değil" dedi.

SVB'yi vuran sorunlardan biri, para toplamak için elinde bulundurduğu ABD devlet tahvillerini satmak zorunda kalmasıydı. Ancak bu tahvillerin değeri, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu frenlemek için borçlanma maliyetlerini arttırmasıyla geçtiğimiz yıl düşmüştü. Birçok merkez bankası faiz oranlarını yükseltiyor. Faizler yükseldikçe tahvil portföylerinin değeri düşüyor.