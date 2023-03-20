ARA
Bist 100
5042,95
-1,82%
Bist 100
Dolar/TL
19,0183
-0,0018%
Dolar/TL
Euro/TL
20,379
0,4714%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0716
0,45%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1210,49
-0,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Dev bankanın satışı piyasayı soğutmadı: Bankacılık hisseleri neden düşüyor?

Dev bankanın satışı piyasayı soğutmadı: Bankacılık hisseleri neden düşüyor?

İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın alması piyasaları sakinleştiremedi.

20 Mart 2023 | 13:35
Son Güncellenme: 20 Mart 2023 | 13:43
0
Dev bankanın satışı piyasayı soğutmadı: Bankacılık hisseleri neden düşüyor?

Acil olarak satılan Credit Suisse'in hisseleri yüzde 64 düşüşle 0,67 İsviçre frangına inerek, UBS ile yapılan 0,76 İsviçre frangı anlaşma fiyatının altına geriledi.

UBS'in hisseleri ise dün rakibi Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,23 milyar dolar) satın almasının ardından bugün açılışta yüzde 13’e yakın düştü.

Deutsche Bank ve Commerzbank hisseleri de düştü 

Alman bankaları Deutsche Bank ve Commerzbank hisselerinin de yüksek kayıp yaşaması dikkati çekti

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, hisseleri gün başlangıcında yüzde 8,5, Commerzbank yüzde 6,5 değer kaybetti.

 'Ek tier 1 (AT1)' etkisi  

Analistler, banka hisselerindeki düşüşü öncelikle, UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada nominal değeri 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan ek tier 1 (AT1) tahvilin silinmesine bağladı.

AT1 tahvilleri, 2008 küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa’da piyasaya sürülmüştü.

Bu tahvillerle, bankaların kriz zamanlarında bu kadar hızlı çökmemesi için ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.

Bankanın daha önce belirlenen sermaye yeterlilik oranının altına düşmesi sonucu tahvil yatırımcılarına kalıcı zararlar yansıtarak veya hisseye dönüştürülerek bankanın bilançosunu desteklemeyi ve faaliyetlerin sürdürülmesini hedefleniyor.

Credit Suisse'deki değer düşüklüğü, bugüne kadar bu türden tahvil üzerindeki en büyük değer düşüklüğü olması da dikkati çekiyor.

Genel olarak, Avrupa'da AT-1 tahvil piyasası yaklaşık 250 milyar avro olarak biliniyor.

Şimdiye kadar, AT-1 tahvilleri Avrupa'da yalnızca bir kez silindi. 2017‘de İspanyol Santander Bankası, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular'ı 1 avro karşılığında satın alınması sırasında silinmişti.

Analistler, UBS ve Credit Suisse'in birleşmesi krizin diğer bankalara sıçrayacağına dair endişeleri ortadan kaldırdığını belirtirken orta ve uzun vadede, kurtarma operasyonu bankalar için daha yüksek yeniden finansman maliyetlerine yol açacağına işaret ediyor.

 

 

 

0
  • IDEAS 27,02 -6,25% DETAY
  • GSRAY 8,53 -6,57% DETAY
  • POLTK 2244,9 -6,66% DETAY
  • INVES 127,2 -7,15% DETAY
  • ALFAS 336,2 -8,22% DETAY
  • MARKA 9,54 -10% DETAY
  • ISATR 352352,9 -9,74% DETAY
  • SDTTR 133,9 -9,47% DETAY
  • ONCSM 111,6 -9,27% DETAY
  • ALTIN GRAM - TL 1210,49 -0,45%
  • ALTIN ONS 1979,49 -0,49%
  • BIST 100 5042,95 -1,82%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0183 -0,0018%
  • EURO/TURK LIRASI 20,379 0,4714%
  • EURO/USD 1,0716 0,45%
  • INGILIZ STERLINI 1,22336 0,34532%
  • JAPON YENI 131,389 -0,391%
  • KANADA DOLARI 1,36948 -0,27017%
  • RUS RUBLESI 76,6695 -0,3775%
Günün En Çok Okunanları
TOKİ 50 ilde arsa satışı yapacak... Listede Ankara, İstanbul, İzmir de var
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kariyer özelliği
Çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kariyer özelliği
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
GERİ
İLERİ
TOKİ 50 ilde arsa satışı yapacak... Listede Ankara, İstanbul, İzmir de var
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kariyer özelliği
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kariyer özelliği
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kariyer özelliği
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL