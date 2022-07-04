Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, yüksek enflasyonun toplumsal barışı tehdit ettiğini belirterek, devam eden fiyat baskısının Alman ekonomisinde resesyon riskini artırdığını söyledi.

Sewing, Frankfurt’ta düzenlenen bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, yüksek enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek enflasyonun toplum üzerindeki olumsuz etkisine dikkati çeken Sewing, Almanya’da anketlerde insanların yüzde 40’ının yüksek enflasyon nedeniyle artık tasarruf edemeyeceklerini söylemesinin Almanya’da toplumsal barışı tehdit ettiğini kaydetti.

Sewing, devam eden fiyat baskısının Alman ekonomisinde resesyon riskini artırdığını belirterek, Alman şirketlerin sipariş defterlerinin hala dolu ve karlı ancak gelecek 12 ay için endişeli olduklarını aktardı.

Kovid-19 salgınının devam etmesi, sıkıntılı tedarik zincirleri ve iş gücü piyasasındaki dar boğazların fiyatları yukarı yönlü baskıladığını vurgulayan Sewing, yüksek enflasyon karşısında merkez bankalarının faiz oranlarını artırmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Sewing, ECB’nin faiz oranlarını önceden açıklanandan daha hızlı bir şekilde artırmasını istediklerini ifade etti.

Bu arada, Avro Bölgesi’nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6’ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya’da ise yıllık enflasyon yüzde 7,6 olarak açıklanmıştı.a