ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci’nin Amerikalara koronavirüs uyarısı geldi: Önümüzdeki kış yeni, daha tehlikeli bir Covid varyantı ortaya çıkarsa şaşırmayın.

İstatistiksel olarak ABD’de pandemi nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm eğilimi düşüyor. Ancak Fauci, kış aylarında her zaman bir “yükselme riski” olduğu için Amerikalıları gardlarını düşürmemeye çağırdı. Fauci, “Doğru yönde ilerliyoruz gibi görünüyor. Ancak, birdenbire tamamen bitirdik’ demek biraz şövalyelik olur” diye konuştu.

Fauci, ABD’nin benzer şekilde düşük pandemik trendlerin gördüğü 2021 yazına ve yalnızca omikron varyantının ortaya çıkmasıyla kışın rekor kıran vaka sayılarına dikkat çekti. O zamandan beri, omicron’un çoklu alt varyantları ABD’de yayıldı ve baskın hale geldi.

Fauci, bu kış yeni, daha bulaşıcı bir varyant ortaya çıkarsa “şaşırmamalıyız” dedi. Fauci, bu durumun omicron’a özgü yeni bir Covid güçlendirici almayı daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

Fauci, “İnsanları, özellikle şu anda sonbahar mevsiminde olduğumuz için dolaşımdaki ana varyanta yönelik olan bu güçlendirilmiş aşıyı almaya teşvik ediyoruz” dedi.