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Dünya Bankası'nın tahminine göre deprem felaketinin maddi hasarı

Dünya Bankası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 34 milyar dolardan fazla maddi hasara yol açtığını açıkladı. Değerlendirme raporuna göre artçı sarsıntılar ile hasar tahmini zamanla artabilir.

28 Şubat 2023 | 17:24
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Dünya Bankası'nın tahminine göre deprem felaketinin maddi hasarı

Hızlı hasar değerlendirme raporuna göre, depremler 34 milyar 200 milyon dolar fiziksel hasara yol açtı.

Raporda, depremlerin oluşturduğu hasarın maliyeti Türkiye'nin 2021 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının yüzde 4’üne karşılık geliyor.

Artçı sarsıntılarla bu hasarın daha da artabileceği ifade edildi.

Hasar tahmini, iyileştirme ve yeniden inşa maliyetlerini içermiyor

Rapora göre tahmin edilen hasarın yüzde 81'i, yaklaşık 6 milyon 450 bin kişinin yaşadığı, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da meydana geldi.

Hasarın 18 milyar doları meskenlerde ve 9 milyar 700 milyon doları diğer binalarda oluştu.

Altyapı tesisleri de 6 milyar 400 milyon dolarlık hasara uğradı.

Rapordaki hasar tahmini, iyileştirme ve yeniden inşa maliyetlerini içermiyor.

Dünya Bankası yardım ve iyileştirme çabalarına yardımcı olmak için 9 Şubat'ta 1 milyar 780 milyon dolarlık bir başlangıç yardım paketi açıklamıştı.

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