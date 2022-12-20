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Dünya Kupası'nda en çok tweetin atıldığı 5 ülke, en çok tweet atılan 5 an

Twitter 2022 Dünya Kupası'na ilişkin istatistikleri paylaştı.

20 Aralık 2022 | 13:28
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Dünya Kupası'nda en çok tweetin atıldığı 5 ülke, en çok tweet atılan 5 an

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Arjantin-Fransa finalinin ardından Arjantin'in şampiyonluğu ile sonuçlandı. Twitter ise 64 maçın ardından Dünya Kupası'na ilişkin paylaşım istatistiklerini duyurdu.

Twitter'da kupa için oluşturulan "#WC2022" etiketi oldukça popülerdi; 147 milyar gösterim aldı ve #WC2018'i kolayca geride bıraktı. Etiketin #Tokyo2020 Olimpiyatlarına göre gösterim sayısı 2 kat fazlaydı.

EN ÇOK TWEET ATILAN MAÇ

Futbolseverler en çok Fransa ve Arjantin arasındaki Final sırasında tweet attılar. Hatta Elon Musk, maç sırasında Fransa'nın golü sonrası saniyede 24 bin 400 paylaşım yapıldığını belirtti.

Twitter'da en çok paylaşım yapılan anlar şöyleydi:

1-Arjantin - Fransa: Penaltı vuruşları sonunda Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazandığı an
2-Arjantin - Fransa: Mbappé'nin eşitliği sağladığı an.
3-Hırvatistan - Brezilya: Brezilya'nın son penaltı vuruşunu kaçırdığı ve Hırvatistan yarı finale yükseldiği an
4-Arjantin - Fransa: Di Maria'nın maçın ilk yarısında Arjantin'i 2-0 öne geçirdiği an.
5-Hırvatistan - Brezilya: Neymar'ın attığı uzatmaların 106. dakikasında Brezilya'yı 1-0 öne geçirdiği an.

EN ÇOK BAHSEDİLEN OYUNCU

Turnuvanın en çok bahsedilen oyuncusu Arjantinli Messi oldu. Dünya Kupası'nın en çok bahsedilen futbolcuları şöyle sıralandı:

  • Lionel Messi
  • Kylian Mbappe
  • Neymar Jr.
  • Cristiano Ronaldo
  • Son Heung-min


EN ÇOK BAHSEDİLEN TAKIM ARJANTİN

İşte turnuvada hakkında en çok Tweet atılan takımlar:

  • Arjantin ( @Arjantin )
  • Brezilya ( @CBF_Futebol )
  • Fransa ( @equipedefrance )
  • Portekiz ( @selecaoportugal )
  • Hırvatistan ( HNS_CFF )

EN ÇOK TWEETİN ATILDIĞI ÜLKE: BREZİLYA

Dünya Kupası sırasında en çok tweetin atıldığı ülke Brezilya oldu. İşte en çok Tweet atan ülkelerin sıralaması:

  • Brezilya
  • Japonya
  • Arjantin
  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Fransa
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