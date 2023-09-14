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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden acı tespit: Libya'da seldeki ölümlerin çoğu önlenebilirdi

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas, Libya'da seldeki can kayıplarının çoğunun gelişmiş erken uyarı sistemleriyle önlenebileceğine işaret etti.

14 Eylül 2023 | 14:22
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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden acı tespit: Libya'da seldeki ölümlerin çoğu önlenebilirdi

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin "Bilimde Birleşmek" başlıklı raporu paylaştı.

Libya'da sel felaketinin neden olduğu can kayıplarına değinen Taalas, iklim felaketleri karşısında gelişmiş erken uyarı sistemlerinin önemine işaret etti.

Taalas, "Eğer gelişmiş erken uyarı sistemleriyle önceden uyarı yapılmış olsaydı Libya'da seldeki kayıpların çoğu önlenebilirdi." dedi.

Selin ekonomik etkilerinin de olduğunu belirten Taalas, "(Erken uyarı sistemleriyle) Elbette ekonomik kayıpları tamamen önleyemeyiz ama aynı zamanda uygun hizmetleri sağlayarak bu kayıpları en aza indirebiliriz." diye konuştu.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saadettin Abdulvekil, yaşanan afet sonrası gelişmeler hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

"Yerli ve uluslararası arama kurtarma ekipleri Derne'de 510 kişiyi enkaz altından çıkardı." diyen Abdulvekil, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, binlerce kişinin kayıp olması nedeniyle çalışmaların vakit alacağını söyledi.

Abdulvekil, Suse, El-Mehili ve El-Verdiyye'nin acil müdahaleye ihtiyacı olduğunu, bu nedenle ilerleyen saatlerde bu bölgelere yoğunlaşılacağını kaydetti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti: Selden zarar gören bazı kentlere ulaşımda zorlanılıyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, "Daniel" fırtınasının yol açtığı sel felaketinde köprü ve yolların çoğunun çökmesi nedeniyle bazı bölgelere ulaşımda zorluk yaşandığını belirtti.

Ulusal Birlik Hükümeti Yollar ve Köprüler Dairesi Başkanı Hüseyin Suveydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenen bölgelerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sel felaketinde köprü ve yolların çoğunun çökmesi nedeniyle zarar gören bazı kentler ve bölgelere ulaşımda zorluk yaşandığını kaydeden Suveydan, Yollar ve Köprüler Dairesinin kurtarma ve yardım ekiplerinin bu bölgelere ve şehirlere girebilmesi için alternatif yollar ve patikalar bulmaya çalıştığını aktardı.

Suveydan bu kapsamda bugün bazı ulusal şirketlerin görevlendirilmesiyle Derne kentinde alternatif yolların bulunması için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Hazırlanan teknik raporlara göre, Derne kentinin merkezine doğru 30 kilometre kadarlık mesafedeki yolların hasar gördüğünü, bunun da tamamen çöktüğü anlamına geldiğini belirten Suveydan, teknik ekiplerin hasarın boyutunu değerlendirmek, bakım için eksiksiz bir metodoloji hazırlamak adına çalıştığını söyledi.

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