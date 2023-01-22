Amerika Birleşik Devletleri'nde yumurta fiyatları, Aralık ayına kadar olan 12 ayda bir önceki yıla göre yaklaşık %60 artış göstererek diğer bakkaliye kalemlerindeki artışın çok ötesine geçti.

CNN'nin haberine göre kişi başına çoğu ülkeden daha fazla yumurta tüketen Yeni Zelanda'da, çiftçilik düzenlemelerindeki bir değişiklikle bu konudaki sıkıntı daha da arttı.

Popüler yerel müzayede sitesi Trade Me verilerine ülkede göre tavuk ve tavuk bakımıyla ilgili ekipman aramaları bir önceki ayın aynı dönemine kıyasla bu ay şu ana kadar %190 arttı.

Şirketin sözcüsü Millie Silvester, "Ocak ayının başından bu yana, tavuklar ve yemlikler, kümesler ve yiyecekler gibi tavukla ilgili diğer öğeler için 65.000'den fazla arama gördük" dedi.

CNN'e göre Yeni Zelanda'nın yumurta kıtlığı, bu yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe giren ve tarım yasasında uzun zamandır beklenen bir değişiklikle bağlantılı.

Kanun, SPCA'ya göre, tavuklar için yeterli refah sağlamayan, tipik olarak sıkışık metal alanlarda tutulan tavuklardan yumurta üretilmesini yasaklıyor.

