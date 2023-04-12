L'Oréal'in varisi Françoise Bettencourt Meyers üçüncü kez dünyanın en zengin kadını oldu. Serveti 2022'ye göre yaklaşık 5 milyar dolar artışla 80,5 milyar dolara ulaştı. Kadın milyarderler arasında Rihanna (1,4 milyar dolar) ve Kim Kardashian West de (1,2 milyar dolar) yer alıyor.
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KADINI
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#1. Françoise Bettencourt Meyers ve ailesi80,5 Milyar Dolar | Yaş: 69 | Zenginlik kaynağı: L'Oréal | Vatandaşlık: Fransa
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#2. Julia Koch ve ailesi59 Milyar Dolar | Yaş: 60 | Zenginlik kaynağı: Koch Industries | Vatandaşlık: ABD
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#4. Jacqueline Mars38,3 Milyar Dolar | Yaş: 83 | Zenginlik kaynağı: Mars (Şeker, çikolata, evcil hayvan maması | Vatandaşlık: ABD
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# 5. Miriam Adelson ve ailesi35 Milyar Dolar | Yaş: 77 | Zenginlik kaynağı: Casino| Vatandaşlık: ABD
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#6. Rafaela Aponte-Diamant31,2 Milyar Dolar | Yaş: 78 | Zenginlik kaynağı: Denizcilik| Vatandaşlık: İtalya
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#7. Susanne Klatten27,4 Milyar Dolar | Yaş: 60 | Zenginlik kaynağı: BMW, kimya | Vatandaşlık: Almanya
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