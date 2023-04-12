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Dünyadaki en zengin 10 kadın

Forbes'in dünyanın en zengin insanları sıralamasında 2022'de 327 olan kadın milyarder sayısı bu yıl 337 oldu. Peki, dünyanın en zengin 10 kadını kim? İşte liste...

12 Nisan 2023 | 10:23
0
Dünyadaki en zengin 10 kadın

L'Oréal'in varisi Françoise Bettencourt Meyers üçüncü kez dünyanın en zengin kadını oldu. Serveti 2022'ye göre yaklaşık 5 milyar dolar artışla 80,5 milyar dolara ulaştı. Kadın milyarderler arasında Rihanna (1,4 milyar dolar) ve Kim Kardashian West de (1,2 milyar dolar) yer alıyor.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KADINI
 

1
#1. Françoise Bettencourt Meyers ve ailesi

#1. Françoise Bettencourt Meyers ve ailesi

80,5 Milyar Dolar | Yaş: 69 | Zenginlik kaynağı: L'Oréal | Vatandaşlık: Fransa
2
#2. Julia Koch ve ailesi

#2. Julia Koch ve ailesi

59 Milyar Dolar | Yaş: 60 | Zenginlik kaynağı: Koch Industries | Vatandaşlık: ABD
3
#3. Alice Walton

#3. Alice Walton

56,7 Milyar Dolar | Yaş: 73 | Zenginlik kaynağı: Walmart | Vatandaşlık: ABD
4
#4. Jacqueline Mars

#4. Jacqueline Mars

38,3 Milyar Dolar | Yaş: 83 | Zenginlik kaynağı: Mars (Şeker, çikolata, evcil hayvan maması | Vatandaşlık: ABD
5
# 5. Miriam Adelson ve ailesi

# 5. Miriam Adelson ve ailesi

35 Milyar Dolar | Yaş: 77 | Zenginlik kaynağı: Casino| Vatandaşlık: ABD
6
#6. Rafaela Aponte-Diamant

#6. Rafaela Aponte-Diamant

31,2 Milyar Dolar | Yaş: 78 | Zenginlik kaynağı: Denizcilik| Vatandaşlık: İtalya
7
#7. Susanne Klatten

#7. Susanne Klatten

27,4 Milyar Dolar | Yaş: 60 | Zenginlik kaynağı: BMW, kimya | Vatandaşlık: Almanya
8
# 8. Gina Rinehart

# 8. Gina Rinehart

27 Milyar Dolar | Yaş: 69 | Zenginlik kaynağı: Madencilik | Vatandaşlık: Avustralya
9
#9. MacKenzie Scott

#9. MacKenzie Scott

24,4 Milyar Dolar | Yaş: 52 | Zenginlik kaynağı: Amazon | Vatandaşlık: ABD
10
#10. Iris Fontbona ve ailesi

#10. Iris Fontbona ve ailesi

23,1 Milyar Dolar | Yaş: 80 | Zenginlik kaynağı: Madencilik | Vatandaşlık: Şili
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