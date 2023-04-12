L'Oréal'in varisi Françoise Bettencourt Meyers üçüncü kez dünyanın en zengin kadını oldu. Serveti 2022'ye göre yaklaşık 5 milyar dolar artışla 80,5 milyar dolara ulaştı. Kadın milyarderler arasında Rihanna (1,4 milyar dolar) ve Kim Kardashian West de (1,2 milyar dolar) yer alıyor.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KADINI



1 #1. Françoise Bettencourt Meyers ve ailesi 80,5 Milyar Dolar | Yaş: 69 | Zenginlik kaynağı: L'Oréal | Vatandaşlık: Fransa

2 #2. Julia Koch ve ailesi 59 Milyar Dolar | Yaş: 60 | Zenginlik kaynağı: Koch Industries | Vatandaşlık: ABD

3 #3. Alice Walton 56,7 Milyar Dolar | Yaş: 73 | Zenginlik kaynağı: Walmart | Vatandaşlık: ABD

4 #4. Jacqueline Mars 38,3 Milyar Dolar | Yaş: 83 | Zenginlik kaynağı: Mars (Şeker, çikolata, evcil hayvan maması | Vatandaşlık: ABD

5 # 5. Miriam Adelson ve ailesi 35 Milyar Dolar | Yaş: 77 | Zenginlik kaynağı: Casino| Vatandaşlık: ABD

6 #6. Rafaela Aponte-Diamant 31,2 Milyar Dolar | Yaş: 78 | Zenginlik kaynağı: Denizcilik| Vatandaşlık: İtalya

7 #7. Susanne Klatten 27,4 Milyar Dolar | Yaş: 60 | Zenginlik kaynağı: BMW, kimya | Vatandaşlık: Almanya

8 # 8. Gina Rinehart 27 Milyar Dolar | Yaş: 69 | Zenginlik kaynağı: Madencilik | Vatandaşlık: Avustralya

9 #9. MacKenzie Scott 24,4 Milyar Dolar | Yaş: 52 | Zenginlik kaynağı: Amazon | Vatandaşlık: ABD