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Dünyanın en büyüğü... 30 milyon doların üzerinde alıcı bulabilir

Müzayede evi, Estrela de Fura (Fura Yıldızı) olarak adlandırılan taşın 30 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulmasının beklendiğini söyledi.

06 Nisan 2023 | 15:42
Son Güncellenme: 06 Nisan 2023 | 15:50
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Dünyanın en büyüğü... 30 milyon doların üzerinde alıcı bulabilir

CNN'de yer alan habere göre 55,22 karatlık yakut, şimdiye kadar açık artırmaya çıkan türünün en büyük ve 30,3 milyon doların üzerinde satılması halinde en değerli mücevheri olmaya hazırlanıyor.

 

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Taş, Kanadalı firma Fura Gems'in Mozambik'teki madenlerinden birinde keşfetmesinden bir yıldan kısa bir süre sonra, Haziran ayında New York'ta çekiç altına girecek.
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Çarşamba günü satışı duyuran Sotheby's, mücevheri "son derece nadir" ve şimdiye kadar piyasaya çıkan "en değerli ve önemli" yakut olarak tanımladı. Müzayede evi, Estrela de Fura (Fura Yıldızı) olarak adlandırılan taşın 30 milyon doların "üzerinde" bir fiyata alıcı bulmasının beklendiğini söyledi.
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Mücevherin, Mozambik'te çıkarılan 101 karatlık rekor kıran bir kaba taştan kesildiği belirtiliyor. Fura Gems'in kurucusu ve CEO'su Dev Shetty yaptığı açıklamada, bu büyüklük ve kalitedeki taşların "neredeyse hiç duyulmamış" olduğunu söyledi.
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Taş Haziran ayında Sotheby's New York'ta satışa sunulacak.
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Rekor 2015'te satılan 25,59 karatlık yakutta

Rekor 2015'te satılan 25,59 karatlık yakutta

Rekor değerli taş satışlarına elmaslar özellikle de renkli olanlar hakim olsa da yakutlar da dünyanın en nadir ve en değerli değerli taşları arasında sayılıyor.
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Bir yakut için mevcut müzayede rekoru, Myanmar'da bulunan 25,59 karatlık bir taş olan ve 2015 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde 30,3 milyon dolara alıcı bulan Sunrise Ruby tarafından kırılmıştı.
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