Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...

Wealth-X'in Milyarder Sayımı, toplam serveti 11,1 trilyon dolar olan dünyanın en zengin 3.194 insanının %29'unun 2022 yılında az sayıda metropolde toplandığını gösteriyor. Dünyadaki milyarderlerin neredeyse üçte biri 16 şehirde yoğunlaşıyor. Çarşamba günü yayınlanan rapora göre, New York 136 ile en çok milyardere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Milyarderler açısından diğer sıcak noktalar Asya, Amerika ve Orta Doğu'da yer alıyor. Listede Türkiye'den de İstanbul var.

Araştırmaya göre Avrupa'da savaşın ve enflasyonun etkisi, ABD-Çin gerilimi gibi faktörler nedeniyle dünya genelindeki milyarder sayısı 2022'de %3,5 düştü. Teknoloji, perakende, enerji, sağlık ve ulaşım gibi sektörlere bağlı kişilerin ortalama servetleri 2022'de %5'ten fazla azaldı. Yine de rapora göre "milyarder sınıfı küresel ekonomi üzerinde önemli ve giderek artan bir etkiye sahip."

İşte 2022 verilerine göre en çok milyarderin bulunduğu şehirler... (Aynı sayıda milyarder (dolar) bulunan şehirler aynı numarayla yer alıyor)



1 15-Paris 2022'de milyarder nüfus: 32

2 15-Şikago 2022'de milyarder nüfus: 32

3 13-Sao Paulo 2022'de milyarder nüfus: 33

4 13-İstanbul 2022'de milyarder nüfus: 33

5 12-Hangzhou (Çin) 2022'de milyarder nüfus: 34

6 11. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 2022'de milyarder nüfus: 38

7 10. Bombay, Hindistan 2022'de milyarder nüfus: 39

8 9. Shenzhen, Çin 2022'de milyarder nüfus: 42

9 8. Singapur 2022'de milyarder nüfus: 54

10 7. Los Angeles 2022'de milyarder nüfus: 58

11 6. Pekin 2022'de milyarder nüfus: 61

12 5. Londra 2022'de milyarder nüfus: 75

13 4. Moskova 2022'de milyarder nüfus: 76

14 3. San Francisco 2022'de milyarder nüfus: 84

15 2. Hong Kong 2022'de milyarder nüfus: 112