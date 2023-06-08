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Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...

Wealth X verilerine göre dünyada en çok milyarder bulunan 16 şehir sıralandı.

08 Haziran 2023 | 22:38
Son Güncellenme: 08 Haziran 2023 | 23:06
0
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...

Wealth-X'in Milyarder Sayımı, toplam serveti 11,1 trilyon dolar olan dünyanın en zengin 3.194 insanının %29'unun 2022 yılında az sayıda metropolde toplandığını gösteriyor. Dünyadaki milyarderlerin neredeyse üçte biri 16 şehirde yoğunlaşıyor. Çarşamba günü yayınlanan rapora göre, New York 136 ile en çok milyardere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Milyarderler açısından diğer sıcak noktalar Asya, Amerika ve Orta Doğu'da yer alıyor. Listede Türkiye'den de İstanbul var.

Araştırmaya göre Avrupa'da savaşın ve enflasyonun etkisi, ABD-Çin gerilimi gibi faktörler nedeniyle dünya genelindeki milyarder sayısı 2022'de %3,5 düştü. Teknoloji, perakende, enerji, sağlık ve ulaşım gibi sektörlere bağlı kişilerin ortalama servetleri 2022'de %5'ten fazla azaldı. Yine de rapora göre "milyarder sınıfı küresel ekonomi üzerinde önemli ve giderek artan bir etkiye sahip."

 İşte 2022 verilerine göre en çok milyarderin bulunduğu şehirler... (Aynı sayıda milyarder (dolar) bulunan şehirler aynı numarayla yer alıyor)
 

1
15-Paris

15-Paris

2022'de milyarder nüfus: 32
2
15-Şikago

15-Şikago

2022'de milyarder nüfus: 32
3
13-Sao Paulo

13-Sao Paulo

2022'de milyarder nüfus: 33
4
13-İstanbul

13-İstanbul

2022'de milyarder nüfus: 33
5
12-Hangzhou (Çin)

12-Hangzhou (Çin)

2022'de milyarder nüfus: 34
6
11. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

11. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

2022'de milyarder nüfus: 38
7
10. Bombay, Hindistan

10. Bombay, Hindistan

2022'de milyarder nüfus: 39
8
9. Shenzhen, Çin

9. Shenzhen, Çin

2022'de milyarder nüfus: 42
9
8. Singapur

8. Singapur

2022'de milyarder nüfus: 54
10
7. Los Angeles

7. Los Angeles

2022'de milyarder nüfus: 58
11
6. Pekin

6. Pekin

2022'de milyarder nüfus: 61
12
5. Londra

5. Londra

2022'de milyarder nüfus: 75
13
4. Moskova

4. Moskova

2022'de milyarder nüfus: 76
14
3. San Francisco

3. San Francisco

2022'de milyarder nüfus: 84
15
2. Hong Kong

2. Hong Kong

2022'de milyarder nüfus: 112
16
1. New York City

1. New York City

Billionaire population in 2022: 136
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