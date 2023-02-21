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Dünyanın en güçlü pasaportuna sahipler ama pek kullanmıyorlar? Peki, neden?

CNN Travel'ın haberine göre çok sayıda Japon, seyahatin artık onlar için bir öncelik olmadığını söylüyor.

21 Şubat 2023 | 16:08
Son Güncellenme: 21 Şubat 2023 | 16:39
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Dünyanın en güçlü pasaportuna sahipler ama pek kullanmıyorlar? Peki, neden?

Henley Pasaport Endeksi, dünya çapında 227 varış noktasına vizesiz erişimi ölçüyor. Dünya pasaportlarını, sahiplerinin önceden vize almadan erişebilecekleri yer sayısına göre sıralıyor. Henley & Partners tarafından yayınlanan son üç aylık rapora göre Japonya, art arda beşinci kez ilk sırada yer alıyordu. Verilere göre 2023 itibariyle Japon pasaportu sahipleri dünyanın %85′i olan 227 destinasyonun 193′ünü vizesiz ziyaret edebiliyor.

ŞU AN ÖNCELİK OLARAK GÖRMÜYORLAR

Ancak CNN Travel'ın haberine göre çok sayıda Japon, seyahatin artık onlar için bir öncelik olmadığını söylüyor.

Habere göre Morning Consult tarafından geçen yıl yapılan bir anket, yanıt veren Japonların %35'inin tekrar seyahat etmek istemediklerini söylediğini gösterdi; bu, tüm ülkeler arasında en yüksek sayı.

Tamagawa Üniversitesi'nde profesör ve turizm davranışı ve psikoloji uzmanı olan Tetsu Nakamura, sonuçların hiç de şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Nakamura, "2019'da, pandemiden önce bile yılda en az bir kez yurt dışına seyahat eden (Japon) insanlar nüfusun yaklaşık %10'unu oluşturuyordu" diyor.

YÜZDE 20'DEN AZIN PASAPORTU VAR

Japonya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Japonya dünyanın en güçlü pasaportuna sahip olmasına rağmen, Japon halkının %20'sinden daha azının aslında pasaportu var.

Nakamura, "Birçok Japon, denizaşırı seyahatin daha yabancı bir ülkeye adım atmadan önce bile zaman alıcı olduğunu, çok fazla zaman ve planlama gerektirdiğini düşünüyor" diyor.

PANDEMİ Mİ ETKİLEDİ?

Japon havacılık ve seyahat analisti Kotaro Toriumi ise pandemi riski nedeniyle yurtdışında karmaşık seyahat prosedürleri olduğu düşüncesinin insanları denizaşırı seyahat planlarından uzak tuttuğunu düşünüyor. Ona göre pandemi ülkede seyahat konusundaki zihniyeti değiştirdi.

Toriumi, "Eskiden seyahat eden insanlar şimdi enfeksiyon riskinden dolayı yurt dışına çıkmaktan korkuyorlar. Ancak yurt içinde seyahat etmekte sorun yok. Japonya'da pek çok çekici turistik yer olduğunu ve insanların yurt dışına gitmeden de eğlenebileceğini daha fazla fark ettiler" diyor.

CNN'nin analizine göre seyahat maliyeti de bu konuda bir unsur. Analizde yenin son dönemde en zayıf seviyesinde olduğu; gençlerin bu nedenle daha yakın yerlere yöneldiği yorumu da yapılıyor:

"Eski kuşaklara göre çok paraları olmadığı için yurtdışına çıkma ihtimalleri daha düşük. Ayrıca birçok genç, çevrimiçi eğlenceyi daha keyifli buluyor" diyor.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün son verilerine göre, deniz aşırı seyahat eden Japonların sayısı 2019'daki 20 milyona göne 2022'de yaklaşık 2,7 milyon kişiyle %86,2 azaldı.
 

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