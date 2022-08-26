Time Out bu yıl ikinci kez dünyanın en havalı caddelerini listeledi.

Time Out’un seyahat editörü James Manning liste için “Dünyanın çoğunda, pandemi öncesi yaşam geri döndü. Dünyanın En Havalı Sokakları listemiz, uzman editörlerimiz ve katkıda bulunanlar da dahil olmak üzere hemen şimdi gezinmenizi önerdiği ana caddeleri içeriyor” diyor.

Bu yılki listede 33 cadde var. Listenin ilk sırasında Montreal’den Rue Wellington caddesi yer alıyor.

Listenin 27. sırasında ise İstanbul Beşiktaş’ta yer alan Süleyman Seba Caddesi bulunuyor. Sitede Süleyman Seba Caddesi ile ilgili olarak “Akaretler’in gözde semtinde, hareketli Beşiktaş ve Nişantaşı bölgelerine yürüme mesafesinde olan Süleyman Seba, her şeyin yaşandığı hareketli cadde. Buradaki etkileyici mimarinin çoğu, güzel yeme içme mekanlarına ve çok sayıda harika etkinliğe ev sahipliği yapıyor” deniliyor.

İşte tam liste: