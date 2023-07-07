Dünyanın en sıcak günü değişti... Aynı haftada 3. rekor

ABD'deki Maine Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, son günlerde dünya genelindeki artışla küresel sıcaklıklar, aynı hafta içinde üst üste 3 kez rekor kırdı.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,23'dereceye ulaşmasıyla 6 Temmuz "kaydedilen en sıcak gün" oldu. Böylece dün kaydedilen küresel sıcaklık ortalaması, 4 ve 5 Temmuz'da ölçülen 17,18 derecelik en yüksek ortalamayı aştı.

Ortalaması alınan veri havuzuna göre Antarktika'da haftalık hava sıcaklığı ortalamasının normalin 4,5 derece üstünde olduğu kaydedildi.

Ancak ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Maine Üniversitesinin bilgisayar simülasyonuyla topladığı iklim analizi verilerini teyit edemediğini belirtti.

Açıklamada, "NOAA olarak Maine Üniversitesinin metodoloji veya sonuçlarını teyit edemesek de iklim değişikliği sebebiyle sıcak bir dönemden geçiyoruz." ifadesine yer verildi.

Daha önce en yüksek ortalama sıcaklık değeri 2016'da 16,9 derece olarak ölçülmüştü.