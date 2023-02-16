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ECB Başkanı Lagarde'dan faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, çekirdek enflasyonun hala yüksek olması nedeniyle ECB’nin faiz oranlarını martta yükseltmeye devam etmeyi planladığını yineledi.

16 Şubat 2023 | 10:45
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ECB Başkanı Lagarde'dan faiz mesajı

Lagarde, ECB'nin yıllık raporuna ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuştu.

Mevcut enflasyon oranı hakkında "Çok yüksek, buna hiç şüphe yok" diyen Lagarde, enflasyonun yüzde iki olan orta vadeli hedeften hala çok uzak olduğunu da vurguladı.

Enerji fiyatları ve diğer girdi maliyetlerindeki önceki artışın tüketici fiyatlarına yansımaya devam ettiğini belirten Lagarde, enerji ve gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyonun yüzde 5,2 ile hala yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Lagarde, “Temel enflasyon baskıları göz önüne alındığında, martta gerçekleştireceğimiz bir sonraki toplantımızda faiz oranlarını 50 baz puan daha artırmayı planlıyoruz ve ardından para politikası duruşumuzu değerlendireceğiz.” dedi.

Hizmetler ve enerji dışı sanayi mallarındaki fiyat artışlarının da hızlı olduğunu ve daha yüksek ECB faiz oranlarının talebi azaltarak fiyat baskılarını azaltabileceğini kaydeden Lagarde, ekonomide güvenin artmasına ve enerji fiyatlarının düşmesine rağmen ECB'nin ekonomik faaliyetlerin yakın vadede zayıf kalmasını beklediğini, güçlü istihdam ivmesiyle desteklenen ücretlerin daha hızlı arttığını anlattı.

Lagarde, “Yüksek enflasyonun ücretlere daha güçlü bir yansıma riski göz ardı edilemez." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ECB, 2 Şubat’ta üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Banka, refinansman faizini yüzde 3'e, mevduat faizini yüzde 2,5'e ve marjinal fonlama faizini yüzde 3,25'e yükseltmişti.

Bu arada, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) öncü verilerine göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 9,2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,5 seviyesine geriledi.

ECB Yönetim Konseyi, 16 Mart toplantısında faiz oranlarının geleceğine ilişkin karar verecek.

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