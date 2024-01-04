Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun

Sosyal medya platformu X'de bir kullanıcı, Hollanda, İtalya, Japonya, Çin ve Güney Kore gibi bazı ülkelerde doğum oranının rekor seviyede düşük seyrettiğini yazdı. Bu mesajı alıntılayan Elon Musk ise "İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorun nüfus çöküşüdür" dedi.

Bu Musk'ın konuyla ilgili ilk paylaşımı değil. Musk daha önce de çok sayıda insanın dünyada çok fazla insan olduğunu ve nüfusun kontrolden çıktığını düşündüğünü belirterek "Tam tersi" demiş ve insanları verilere bakmaya çağırmıştı. Musk, "Eğer insanlar daha fazla çocuk sahibi olmazlarsa, medeniyet çökecek. Bu sözlerimi bir kenara yazın." demişti. 6 çocuk babası Musk, bu yüzden mi bu kadar çok çocuk sahibi olduğu sorulduğunda iyi bir örnek olmaya çalıştığını belirtmişti.