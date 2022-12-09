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Elon Musk'ı geçti: Dünyanın en zengini artık o

Elon Musk, perşembe günü itibarıyla Fransız LVMH'in sahibi Bernard Arnault tarafından iki gün içinde üçüncü kez geçilmişti. Cuma günü itibarıyla Arnault farkı bir miktar daha açmış görünüyor.

09 Aralık 2022 | 14:21
Son Güncellenme: 09 Aralık 2022 | 14:38
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Elon Musk'ı geçti: Dünyanın en zengini artık o

Louis Vuitton'ın ana şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi cuma günü itibarıyla dünyanın en zengini.

Musk'ın tahmini servetinin büyük bölümünü oluşturan Tesla'nın hisseleri Ocak ayından bu yana yaklaşık %60 düşmüş durumda.

320 MİLYAR DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Musk, geçen yılın Eylül ayından bu yana Forbes listesinde en üst sırada yer alıyordu. Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'tan devralmıştı.

Serveti 4 Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 320,3 milyar dolara ulaştı. Ancak ünlü teknoloji girişimcisinin serveti, Tesla hisselerinin düşmesiyle bu yıl 100 milyar dolardan fazla düştü. Nisan ayında Twitter'ı satın almak için ilk kez teklif verdiğinden bu yana net serveti yaklaşık 70 milyar dolar azaldı.

Musk, Tesla'nın yanı sıra roket şirketi SpaceX ve Neuralink'in de başında.

Bernard Arnault ise aralarında Louis Vuitton ve Sephora'nın da bulunduğu yaklaşık 70 lüks moda ve kozmetik markasına sahip LVMH'yi yönetiyor. Forbest'ta "Babası inşaattan küçük bir servet kazandı; Arnault, 1985'te Christian Dior'u satın almak için bu işten 15 milyon dolar ayırarak işe başladı" deniliyor.

9 Aralık 14:15 itibarıyla dünyanın en zengin ilk 10 ismi şöyle:

  1. Bernard Arnault ve Ailesi 186.7 Milyar dolar, LVMH
  2. Elon Musk 185 milyar dolar Tesla, SpaceX
  3. Gautam Adani 133.6 milyar dolar
  4. Jeff Bezos 113.6 milyar dolar, Amazon
  5. Warren Buffett 106.2 milyar dolar, Berkshire Hathaway
  6. Bill Gates 105.8 milyar dolar Microsoft
  7. Larry Ellison 102.9 milyar dolar, Oracle
  8. Mukesh Ambani 91.1 milyar dolar
  9. Carlos Slim Helu ve Ailesi 82.5 milyar dolar, telecom
  10. Larry Page 81.5 milyar dolar, Google
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